Боррель: сказав Зеленському, що ЄС не є благодійною організацією або банкоматом

Європейський союз не є благодійною організацією або банкоматом для України, заявив віцепрезидент Європейської комісії, високий представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозеп Боррель у своїй статті на сайті представництва ЄС в Україні.

«Водночас має бути зроблено багато роботи разом, аби повністю скористатися перевагами співпраці у рамках Угоди про асоціацію та глибокої та всеохопної зони вільної торгівлі. Як я вже сказав Президенту, ЄС не є благодійною організацією або банкоматом; найкращим способом підтримати Україну для нас – це допомогти у реформуванні країни. Але лише українці власноруч можуть втілити ці реформи», – пише Боррель.

Він звернув увагу, що, на думку багатьох оглядачів, останнім часом темпи реформ сповільнились, зокрема виконання зобов'язань в рамках Угоди про асоціацію. Зміна уряду на початку березня та звільнення реформаторів стали тривожними сигналами щодо готовності протистояти корупційним інтересам.

Боррель заявив, що наполягав на необхідності забезпечення прозорого та деполітизованого процесу відбору до антикорупційних інституцій.

За словами Борреля, після укладеної у 2014 році Угоди про асоціацію Україна отримала 14 мільярдів євро від ЄС. Крім того, з 2007 року Європейський інвестиційний банк профінансував 43 проєкти в Україні на суму у 6,45 мільярда євро.

Голова дипломатії ЄС Боррель вперше за час перебування на посаді прибув до України 22 вересня.