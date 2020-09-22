Віцепрезидент Єврокомісії прокоментував ризики скасування безвізу між Україною та ЄС

Віцепрезидент Європейської комісії, високий представник Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель прокоментував можливі ризики скасування безвізу для України. За словами Боррела, наразі Україна «відповідає усім орієнтирам, пов’язаним з безвізовим режимом», проте антикорупційні та правоохоронні органи мають бути незалежними.

«Що стосується призупинення безвізового режиму в Європейському Союзі, то існує відповідний механізм, у рамках якого готуються регулярні звіти щодо дотримання всіх вимог. Останній такий звіт датований 20-м липнем 2020 року. Відповідно до цього звіту, було підтверджено, що Україна відповідає усім орієнтирам, пов’язаним з безвізовим режимом. До цього дня так і є. Але у той же час наголошувалося на важливості подальшої ефективної та незалежної роботи антикорупційних органів та уникнення політизації всіх правоохоронних органів», зазначив Боррель під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою

Боррель розпочав свій офіційний візит до Києва 22 вересня. Він вже мав низку зустрічей у Києві, зокрема – з антикорупційними активістами та з президентом Володимиром Зеленським.

Конституційний суд 16 вересня визнав неконституційними норми закону про створення НАБУ та призначення його керівника, наступного ж дня Верховна Рада призначила членами конкурсної комісії для обрання антикорупційного прокурора фахівців, у доброчесності яких сумніваються і західні політики, і українські антикорупційні організації.

США та ЄС взяли до уваги рішення Ради і наголосили, що подальша підтримка України залежатиме від прозорості обрання керівника САП.

Натомість європейський політик, депутат Європарламенту від Німеччини, а також член комітету закордонних справ Віола фон Крамон заявила, що через це рішення безвізовий режим України з ЄС та фінансова допомога Брюсселю опинилися під загрозою.