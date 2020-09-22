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23 вересня 2020, Київ 00:01
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Трамп: «Америка – провідний миротворець, але це мир через силу» (відео)

Трамп: «Америка – провідний миротворець, але це мир через силу» (відео)
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Трамп: «Америка – провідний миротворець, але це мир через силу» (відео)

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Президент США Дональд Трамп під час виступу на ювілейній, 75-й сесії Генеральної асамблеї ООН заявив, що його адміністрація зосереджена на досягненні «миру через силу» в Афганістані та на Близькому Сході. У попередньо записаному зверненні з Білого дому Трамп перерахував те, що він вважає своїми зовнішньополітичними досягненнями, включаючи санкції проти Ірану, угоду про економічне співробітництво та мирні переговори між Косовом і Сербією тощо. (Відео AP).

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