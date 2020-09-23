Пандемія COVID-19 залишиться головною темою дебатів світових лідерів у Нью-Йорку

Пандемія коронавірусної інфекції та заклики до об’єднання зусиль у боротьбі з нею залишаться 23 вересня головними темами виступів на віртуальних дебатах світових лідерів, які через відеозвернення беруть участь у сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Виступи лідерів Боснії та Герцеговини, Північної Македонії, Угорщини, Афганістану, Киргизстану, Узбекистану та Казахстану стоять на порядку денному на наступний день після того, як генеральний секретар ООНАнтоніу Ґутерріш заявив, що «епохальна» коронавірусна криза, жертвами якої став майже 1 мільйон людей на планеті, «поставила світ на коліна» і була «генеральною репетицією майбутніх викликів для світу».

Генеральний секретар також застеріг від ризику нової холодної війни між США та Китаєм. Це суперництво стало очевидним, коли президент США Дональд Трамп у своєму виступі заявив про «велику глобальну боротьбу... проти невидимого ворога, китайського вірусу». Трамп вважає, що ООН «має притягнути Китай до відповідальності» через пандемію.

Голова Китаю Сі Цзіньпін заявив, що будь-які спроби політизувати це питання мають бути відкинуті, додавши, що світ потребує «більшої солідарності та співпраці, але не конфронтації».

Президент України Володимир Зеленський, який виступав одним із перших, говорив про уроки Другої світової війни і звинуватив Москву в окупації Криму, яка порушує світовий порядок.

«Створення ООН стало символом того, що людство повинно було засвоїти трагічний урок Другої світової війни. Однак окупація Криму та озброєна російська агресія на Донбасі свідчать про те, що цей урок не засвоєний, – заявив Зеленський. – Я хотів би нагадати, що це не тільки війна в Україні. Це війна в Європі. І це не просто зазіхання на суверенітет незалежної держави, це схоже на спробу повернутися до поділу сфер впливу у світі».

Запис виступу президента Зеленського англійською мовою розміщений на його офіційному каналі в ютубі.

Виступи в перебігу так званих загальних дебатів триватимуть до 26 вересня, потім буде зроблена дводенна перерва і завершаться всі заходи вранці 29 вересня.