Трамп в ООН закликав притягнути Китай до відповідальності за пандемію COVID-19

Президент США Дональд Трамп під час виступу на ювілейній, 75-й сесії Генеральної асамблеї ООН закликав притягнути до відповідальності Китай через те, що він не вжив достатніх заходів для локалізації епідемії нового коронавірусного захворювання.

Трамп виступив зі звинуваченнями на адресу Китаю в приховуванні інформації про спалах нової коронавірусної інфекції в кінці минулого року від міжнародної спільноти.

Він знову назвав коронавірус «китайським вірусом», що викликало критику з боку Китаю і Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Як і інші лідери держав, президент США виступав дистанційно – через пандемію.

Трамп заявив, що три вакцини перебувають на останній стадії випробувань, і пообіцяв «побороти вірус» і «закінчити пандемію».

Дональд Трамп, відомий скептичним ставленням до глобальних інститутів і договорів, раніше відмовився від участі в угоді з питань клімату, іранській ядерній програмі, оголосив про вихід США з Ради ООН із прав людини і Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Раніше генеральний секретар ООН, відкриваючи сесію, заявив про необхідність уникнути нової Холодної війни – цього разу між США і Китаєм.

Антоніу Ґутерріш, виступаючи напередодні на урочистому засіданні в Нью-Йорку, закликав світову спільноту до відновлення багатостороннього співробітництва та дипломатії, підкресливши, що новий коронавірус «продемонстрував уразливість світу» і необхідність вирішувати проблеми спільними зусиллями.

Президент США Дональд Трамп раніше звинувачував ВООЗ в ігноруванні «достовірних повідомлень» про поширення нової коронавірусної інфекції в Китаї і звинуватив медичну організацію зі структури ООН у тому, що вона діяла занадто повільно і піддавалася на тиск із боку Пекіна.

Пандемія спричинила різке уповільнення темпів світової економіки та сплеск безробіття, загрожуючи політичному майбутньому Трампа, який прагне переобрання на другий термін на посаду в листопаді.

Трамп став об’єктом критики політичних опонентів через свої дії з приборкання епідемії.

США є світовим лідером за числом інфікованих коронавірусом і померлих від COVID-19.