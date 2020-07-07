США офіційно повідомили ООН про намір вийти із ВООЗ

Сполучені Штати офіційно повідомили Організації Об’єднаних Націй, що ця країна вийде зі складу Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). 6 липня Вашингтон повідомив генеральному секретареві ООН Антоніо Гутеррішу, що залишить ВООЗ рівно через рік.

Президент США Дональд Трамп звинуватив ВООЗ в ігноруванні «достовірних повідомлень» про поширення нової коронавірусної інфекції в Китаї і звинуватив медичну організацію зі структури ООН у тому, що вона діяла занадто повільно і піддавалася на тиск із боку Пекіна.

Пандемія спричинила різке уповільнення темпів світової економіки та сплеск безробіття, загрожуючи політичному майбутньому Трампа, який прагне переобрання на другий термін на посаду в листопаді. Безробіття в США зросло з піврічного мінімуму на рівні близько 3,5 відсотка на початку року до майже 15 відсотків у квітні.

Трамп став об’єктом критики політичних опонентів через свої дії з приборкання епідемії. США є світовим лідером за числом інфікованих коронавірусом і померлих від COVID-19. Число зафіксованих випадків хвороби вже 8 липня може перевищити три мільйони, померла від коронавірусної інфекції майже 131 тисяча американців.

США є найбільшим донором ВООЗ, забезпечуючи близько 15 відсотків бюджету цієї організації.