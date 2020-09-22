Відзначення 75-ліття ООН: Зеленський застеріг Москву від спроб поділу сфер впливу у світі

Організація Об’єднаних Націй відзначає свою 75-у річницю в основному віртуальною подією, в якій смертельна пандемія коронавірусу та напруженість між США та Китаєм підкреслюють труднощі досягнення міжнародної співпраці в умовах глобальних викликів. Тема «Ми хочемо майбутнього, нам потрібна Організація Об’єднаних Націй: підтвердження нашого колективного зобов’язання щодо багатосторонності – протистояння COVID-19 шляхом ефективних багатосторонніх дій» була запропонована для загальних дебатів на 75-й сесії, які почалися у вівторок, 22 вересня. Виступи американського та російського президентів торкалися здебільшого теми коронавірусу, а виступ президента України Володимира Зеленського напередодні став своєрідним попередженням Москві.

Генеральні дебати, що проходять на початку кожної сесії Генеральної асамблеї, надають можливість світовим лідерам виступити із заявою з глобальних питань. Цього року, на тлі пандемії COVID-19, країни-члени ООН та держави-спостерігачі подали попередньо записану відео-заяву своїх керівників держав або урядів. Ці заяви лунають у залі Генеральної асамблеї після вступу відповідного національного представника, який може бути фізично присутній у залі засідань.

Таким чином, як зазначають ЗМІ, цей тиждень обіцяє бути наймасштабнішим міжнародним онлайн-заходом в історії. У залі Генасамблеї перебувають тільки генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, голова 75-ї сесії Волкан Бозкир і постійні представники держав при міжнародній організації, які презентують виступи лідерів.

Відкриваючи віртуальну сесію, Антоніу Гутерріш представив щорічний звіт про діяльність ООН. Він закликав світову спільноту до відновлення багатостороннього співробітництва та дипломатії, наголосивши, що новий коронавірус «продемонстрував уразливість світу» і необхідність вирішувати проблеми спільними зусиллями.

«Сьогодні перед нами багато спільних викликів і дефіцит спільних рішень», – зазначив генеральний секретар ООН. Він також застеріг від «вакцинного націоналізму», позаяк деякі країни планують використовувати тільки для свого населення вакцину, коли матимуть до неї доступ.

Серед іншого, Гутерріш говорив про загрозу зміни клімату, зниження біорізноманіття, збільшення рівня бідності, зростання геополітичної напруженості, нетерпимість і ненависть, ризики застосування ядерної зброї, які все ще зберігаються. Він також високо оцінив досягнення ООН, яка народилася внаслідок Другої світової війни, щоб запобігти конфлікту. «Ніколи в сучасній історії ми не проходили стільки років без воєнного протистояння між великими державами», – сказав Гутерріш.

Трамп про коронавірус

Президент США Дональд Трамп, який виступав другим – після президента Бразилії – значну частину свого виступу, як і всі інші, присвятив пандемії COVID–19. За своєю звичкою, Трамп назвав коронавірус – «невидим ворогом, китайським вірусом». Він виступив із звинуваченнями на адресу Китаю у приховуванні від міжнародної спільноти інформації про спалах нової коронавірусної інфекції наприкінці минулого року. За словами президента США, Китай необхідно притягнути до відповідальності через те, що він не вжив достатніх кроків для того, щоб локалізувати епідемію.

«У перші дні поширення вірусу Китай заборонив поїздки всередині країни, дозволивши при цьому вилітати з Китаю і заражати решту світу, – сказав Трамп. – Уряд Китаю і Всесвітня організація охорони здоров'я, яка фактично перебуває під контролем Китаю, брехливо заявили, що немає ніяких доказів передачі вірусу від людини до людини... Пізніше вони брехливо заявили, що люди без симптомів хвороби не поширюють хворобу».

«ООН повинна залучити Китай до відповідальності за його дії», – наголосив Трамп.

Зі свого боку китайський лідер Сі Цзіньпін, який виступав невдовзі після Трампа, звинувачення на адресу своєї держави назвав «абсолютно безпідставними» і заявив, що всіляко допомагає подолати пандемію, а свою вакцину, коли вона буде утворена, передасть іншим – передусім третім – країнам. «Пандемія навчила, що жодна країна не може отримувати вигоду за рахунок чужої біди», – заявив Цзіньпін, пообіцявши надати у розпорядження ООН ще 50 мільйонів доларів США на підтримку розвитку боротьби з коронавірусом.

Президент США торкнувся теми вакцини також:

«Через 75 років після закінчення Другої світової війни і заснування ООН ми знову залучені у велику глобальну боротьбу. У США ми почали найагресивнішу мобілізацію з часів Другої світової війни... Ми поширимо вакцину, ми переможемо вірус, ми покладемо край пандемії і вступимо в нову еру безпрецедентного процвітання, співробітництва й миру».

Трамп заявив, що три вакцини американського виробництва вже проходять клінічні дослідження і незабаром надійдуть на ринок. Конкретних дат він не назвав.

Все ще говорячи про Китай, він також торкнувся і проблеми екології:

«Ті, хто критикує видатні екологічні показники Америки, ігноруючи при цьому нестримне забруднення в Китаї, не цікавляться довкіллям. Вони хочуть тільки покарати Америку. І я цього не потерплю». За словами Трампа, «викиди СО-2 Китаю вдвічі вищі, ніж у США».

Сприяння миру на Близькому Сході і на Балканах

У своїй промові Дональд Трамп приділив увагу угодам між Ізраїлем, Об’єднаними Арабськими Еміратами та Бахрейном, укладеними за посередництва США: «Ми досягли знаменного прориву, уклавши дві мирні угоди на Близькому Сході після десятиліть відсутності прогресу».

Трамп заявив, що США «стовідсотково розгромили» терористичне угрупування ІДІЛ, убивши його лідера Абу Бакра аль-Багдаді.

Він також наголосив, що завдяки йому війна в Афганістані добігає кінця, й американські військові «повертаються додому», а влада тієї країни підписала мирну угоду з угрупованням «Талібан».

«Ми вважали за краще діяти інакше, і це спрацювало. Кров більше не проливається. Ці дні нарешті закінчилися. США було призначено стати миротворцем, але цей мир [досягнутий] шляхом сили», – заявив Трамп.

Серед своїх заслуг Трамп назвав і посередництво в економічному співробітництві між Сербією і Косовом, а також чинення тиску на країни НАТО з метою домогтися дотримання цільових показників із витрат на оборону.

«Ми також знаємо, що процвітання Америки – це основа свободи і безпеки в усьому світі. За три коротких роки ми побудували найбільшу економіку в історії, – сказав президент США. – За останні 4 роки витратили 2,5 трильйона доларів на наші збройні сили... Ми вдихнули нову енергію в НАТО».

Коментуючи рішення відновити санкції щодо Ірану, всупереч запереченням інших членів Ради безпеки, Трамп сказав: «Ми вийшли з жахливої ядерної угоди з Іраном і запровадили серйозні санкції щодо провідної держави–спонсора тероризму».

Ще однією темою виступу Трампа було північнокорейське питання. Раніше, виступаючи в ООН три роки тому, в 2017 році, Трамп казав, що здійснює місію миру, але потім заявив, що, якщо США доведеться захищатися від Пхеньяна, у них «не буде іншого вибору, окрім як повністю знищити Північну Корею». Відтоді Трамп зустрічався із Кім Чен Ином тричі, хоча Північна Корея не зробила жодних кроків у напрямку відмови від ядерного арсеналу.

Оцінка роботи ООН

Коментуючи роботу ООН загалом, Трамп сказав:

«Щоб ООН була ефективною організацією, вона повинна зосередити увагу на реальних проблемах світу. Це тероризм, пригнічення жінок, примусова праця, торгівля наркотиками, торгівля людьми та сексуальна торгівля, переслідування на релігійному ґрунті й етнічні чистки релігійних меншин».

Президент США, відомий своїм гаслом «Америка передусім», також заявив:

«Протягом десятиліть одні і ті ж втомлені голоси пропонували одні і ті ж невдалі рішення, переслідуючи глобальні амбіції за рахунок власного народу. Але тільки піклуючись про власних громадян, ви знайдете справжню основу для співпраці».

Путін про дефіцит доброти на державних рівнях

Президент Росії виступав сьомим. Він – як і інші – приділив левову частку своєї промови боротьбі із коронавірусом, наголосивши, що його країна «першою в світі офіційно зареєструвала вакцину Sputnik V», а також пообіцявши забезпечити безкоштовно цією вакциною, яка, за його словами, «вже довела свою успішність», працівників ООН і всіх її підрозділів.

Володимир Путін спрогнозував «довге» відновлення світової економіки і зростання безробіття й окремо нагадав про російські ініціативи «зелених коридорів» для поставок товарів першої необхідності, в тому числі в ті країни, які перебувають під міжнародними санкціями.

Президент Росії запропонував «розчистити» світову торгівлю від «нелегітимних санкцій», не уточнюючи, про які саме санкції і проти кого йдеться.

Путін також поскаржився на «дефіцит доброти і гуманізму» на «міждержавному, офіційному рівні», який, за його словами, нерідко існує зараз. «В охороні здоров’я, як в економіці, треба знімати обмеження», – наголосив він, додавши, що Росія надає багато допомоги іншим країнам, в тому числі в охороні здоров’я і у сфері боротьби з COVID-19.

Путін про плани на майбутнє

Президент Росії також закликав до заборони розміщення зброї в космосі і продовження Договору про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь, термін дії якого закінчується в 2021 році. Росія, за його словами, пропонує на майбутнє укласти «юридично зобов’язувальний міжнародний документ про заборону на розміщення зброї в космосі».

Путін також пообіцяв після закінчення пандемії коронавірусу провести саміт «великої п’ятірки», як він висловився – тобто зустріч керівників п'яти провідних світових держав, членів Ради безпеки ООН, яка дозволить «підтвердити загальні домовленості про безпеку». Він окремо похвалив роботу ООН та Ради безпеки при цій організації і наголосив на важливості збереження права вето в Радбезі ООН, яке мають п'ять ядерних держав-переможниць у Другій світовій війні. Він зауважив, що саме інструмент вето в Радбезі запобігає конфліктам, в тому числі військовим, між найбільшими країнами.

Також президент Росії застеріг від спроб «змінити історію», говорячи про закінчення Другої світової війни – дати, яка збігається із заснуванням ООН.

Зеленський застеріг Москву від зазіхання на світовий порядок

Цієї ж теми – тільки з іншого кута зору – торкнувся напередодні у своєму зверненні до 75-ї Генасамблеї ООН президент України Володимир Зеленський, який виступав одним із перших.

Український лідер говорив про уроки Другої світової війни і звинуватив Москву в окупації Криму, яка порушує світовий порядок.

«Створення ООН стало символом того, що людство повинно було засвоїти трагічний урок Другої світової війни. Однак окупація Криму та озброєна російська агресія на Донбасі свідчать про те, що цей урок не засвоєний, – заявив Зеленський. – Я хотів би нагадати, що це не тільки війна в Україні. Це війна в Європі. І це не просто зазіхання на суверенітет незалежної держави, це схоже на спробу повернутися до поділу сфер впливу у світі».

Запис виступу президента Зеленського англійською мовою розміщений на його офіційному каналі в ютубі.

Виступи в перебігу так званих загальних дебатів триватимуть до 26 вересня, потім буде зроблена дводенна перерва і завершаться всі заходи вранці 29 вересня.

Відео «Голосу Америки»