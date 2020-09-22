Путін запропонував співробітникам ООН безкоштовну вакцину і виступив за позбавлення від «нелегітимних санкцій»

Президент Росії Володимир Путін 22 вересня вперше з 2015 року виступив на сесії Генеральної асамблеї ООН.

Говорячи про пандемію коронавірусу, він спрогнозував «довге» відновлення світової економіки і зростання безробіття й окремо нагадав про російські ініціативи «зелених коридорів» для поставок товарів першої необхідності, в тому числі в ті країни, які перебувають під міжнародними санкціями.

Путін запропонував «розчистити» світову торгівлю від «нелегітимних санкцій», не уточнюючи, які санкції і проти кого маються на увазі.

«У цілому розчищення, звільнення світової торгівлі від бар’єрів, заборон, обмежень, нелегітимних санкцій могло б стати гарною підмогою для відновлення глобального зростання, скорочення безробіття», – заявив він.

Путін також поскаржився на «дефіцит доброти і гуманізму» на «міждержавному, офіційному рівні», який, за його словами, нерідко існує зараз. «В охороні здоров’я, як в економіці, треба знімати обмеження», – підкреслив він. І додав, що Росія надає багато допомоги іншим країнам, в тому числі в охороні здоров’я і у сфері боротьби з COVID-19.

«Накопичений клінічний досвід російських лікарів дозволив Росії першою в світі зареєструвати вакцину Sputnik V, яка довела свою надійність, безпеку і ефективність», – сказав він про російську розробку, сумніви щодо якої висловлювали вчені.

Також президент Росії запропонував безкоштовно поставити російську вакцину співробітникам ООН: «Росія готова надати ООН всю необхідну допомогу і надати організації безкоштовну вакцину для вакцинації співробітників».

Він також закликав до заборони розміщення зброї в космосі і продовження Договору про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь, термін дії якого закінчується в 2021 році. Росія, за його словами, пропонує на майбутнє укласти «юридично зобов’язувальний міжнародний документ про заборону на розміщення зброї в космосі».

Раніше в ООН цього ж дня виступив президент США Дональд Трамп. Він звинуватив Китай у поширенні коронавірусу і недотриманні міжнародних домовленостей і заявив, що США перемагають міжнародний тероризм.

Генеральна асамблея ООН вперше в історії збирається віртуально – чкрез пандемію коронавірусу.