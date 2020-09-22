Місія ООН закликала Росію припинити переслідування кримських татар і призов кримчан до армії

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні закликає Росію припинити переслідування кримських татар та мусульман і призов кримчан до російської армії. Про це мовиться у новій доповіді місії за період з 16 лютого по 31 липня 2020 року.

У звіті зазначається, що застосування у Криму антіекстремістского законодавства значним чином обмежує релігійну діяльність.

«Ми закликаємо Росію як державу-окупанта у Криму припинити переслідування жителів півострова за мирне сповідування ними своїх релігійних переконань і припинити призов жителів Криму до збройних сили Росії», – йдеться в повідомленні.

У липні суди в анексованому Росією Криму винесли дев’ять вироків за ухилення від служби в російській армії, повідомили правозахисники.

Від 2015 року Росія призвала до збройних сил близько 22,5 тисячі жителів Криму.