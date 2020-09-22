Місія ООН закликала Росію припинити переслідування кримських татар і призов кримчан до армії

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні закликає Росію припинити переслідування кримських татар та мусульман і призов кримчан до російської армії. Про це мовиться у новій доповіді місії за період з 16 лютого по 31 липня 2020 року.
У звіті зазначається, що застосування у Криму антіекстремістского законодавства значним чином обмежує релігійну діяльність.
«Ми закликаємо Росію як державу-окупанта у Криму припинити переслідування жителів півострова за мирне сповідування ними своїх релігійних переконань і припинити призов жителів Криму до збройних сили Росії», – йдеться в повідомленні.
У липні суди в анексованому Росією Криму винесли дев’ять вироків за ухилення від служби в російській армії, повідомили правозахисники.
Від 2015 року Росія призвала до збройних сил близько 22,5 тисячі жителів Криму.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ