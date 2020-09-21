Дії Росії в Криму і на Донбасі свідчать, що урок Другої світової війни не засвоєний – Зеленський в ООН

Президент України Володимир Зеленський на засіданні на честь 75-ї річниці ООН у режимі відеоконференції заявив, що анексія Криму Росією і її військова агресія на Донбасі демонструють, що урок Другої світової війни залишився незасвоєним.
«75 років тому заснування ООН стало символом того, що людство повинно було засвоїти трагічний урок Другої світової війни. Але окупація Криму та військова російська агресія на Донбасі свідчать про те, що цього уроку не засвоїли. Я хотів би нагадати, що це не лише війна в Україні. Це війна в Європі. І це не просто посягання на суверенітет незалежної держави, це схоже на спробу повернутися до поділу сфер впливу у світі», – передає слова Зеленського його пресслужба.
Президент України наголосив, що нинішній світ – «такий самий складний, як і 75 років тому».
Зеленський закликав світових лідерів об’єднати зусилля і використовувати тривожний сигнал, яким стала пандемія коронавірусу, для досягнення кардинальних змін.
У Києві 22 вересня мають презентувати доповідь Моніторингової місії ООН з прав людини щодо ситуації в Україні, куди увійде інформація про ситуацію в анексованому Криму і на окупованих частинах Донбасу.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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