Дії Росії в Криму і на Донбасі свідчать, що урок Другої світової війни не засвоєний – Зеленський в ООН

Президент України Володимир Зеленський на засіданні на честь 75-ї річниці ООН у режимі відеоконференції заявив, що анексія Криму Росією і її військова агресія на Донбасі демонструють, що урок Другої світової війни залишився незасвоєним.

«75 років тому заснування ООН стало символом того, що людство повинно було засвоїти трагічний урок Другої світової війни. Але окупація Криму та військова російська агресія на Донбасі свідчать про те, що цього уроку не засвоїли. Я хотів би нагадати, що це не лише війна в Україні. Це війна в Європі. І це не просто посягання на суверенітет незалежної держави, це схоже на спробу повернутися до поділу сфер впливу у світі», – передає слова Зеленського його пресслужба.

Президент України наголосив, що нинішній світ – «такий самий складний, як і 75 років тому».

Зеленський закликав світових лідерів об’єднати зусилля і використовувати тривожний сигнал, яким стала пандемія коронавірусу, для досягнення кардинальних змін.

У Києві 22 вересня мають презентувати доповідь Моніторингової місії ООН з прав людини щодо ситуації в Україні, куди увійде інформація про ситуацію в анексованому Криму і на окупованих частинах Донбасу.