Місія ООН представить нову доповідь щодо ситуації з правами людини в Україні

У Києві 22 вересня мають презентувати доповідь Моніторингової місії ООН з прав людини, куди увійде інформація щодо ситуації в окупованому Росією Криму та на окупованих частинах Донбасу. Як повідомила пресслужба місії, нова доповідь охоплює шість місяців моніторингу в період з 16 лютого по 31 липня.

«Доповідь ґрунтується на спостереженнях, зроблених під час виїздів на місця, відвідування місць тримання під вартою, судових засідань та зібрань, а також на 906 поглиблених інтерв'ю з жертвами та свідками порушень прав людини та іншими зацікавленими особами. Серед іншого, доповідь містить інформацію про свавільні затримання, катування, жорстоке поводження, вплив конфлікту і COVID-19 на населення у зоні конфлікту, дискримінацію та насильство», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що доповідь також містить інформацію про ситуацію на території, підконтрольній бойовикам незаконних збройних угруповань «ЛДНР».

«Окремий розділ аналізує ситуацію з правами людини в Автономній республіці Крим та місті Севастополі (Україна), тимчасово окупованих Російською Федерацією», – заявили у місії.

Відзначається, що ситуацію з порушенням прав людини місія відстежує з офісів у Києві та Одесі.