Держави-члени ООН засудили Росію за порушення прав людини в окупованому Криму – МЗС

Держави-члени ООН у спільній заяві щодо Криму закликали Росію як державу-окупанта дотримуватись своїх зобов’язань, згідно з міжнародним гуманітарним правом, гарантувати права і свободи людини, неухильно виконувати резолюції Генеральної асамблеї ООН щодо територіальної цілісності України і стану з правами людини на півострові. Як повідомляє Міністерство закордонних справ України, заяву оприлюднили у ході 45-ї сесії Ради ООН з прав людини в Женеві.

«Окремо наголосили на необхідності виконання Російською Федерацією наказу Міжнародного суду ООН щодо скасування заборони Меджлісу як представницького органу кримськотатарського народу та забезпечення умов для викладання української мови на півострові. Держави-члени ООН також вимагають від держави-окупанта невідкладно забезпечити повний й безперешкодний доступ на територію АР Крим та Севастополя для міжнародних моніторингових місій, як це зазначено у резолюціях ГА ООН», – йдеться в повідомленні.

У МЗС додали, що сьогодні в Женеві міжнародне співтовариство ще раз підтвердило свою «непорушну підтримку» суверенітету, територіальної цілісності й непорушності кордонів України, засудило порушення Росією прав людини і міжнародного гуманітарного права на окупованому півострові.

Сесія Ради ООН із прав людини відкрилася в Женеві 14 вересня.