Держави-члени ООН засудили Росію за порушення прав людини в окупованому Криму – МЗС

Держави-члени ООН у спільній заяві щодо Криму закликали Росію як державу-окупанта дотримуватись своїх зобов’язань, згідно з міжнародним гуманітарним правом, гарантувати права і свободи людини, неухильно виконувати резолюції Генеральної асамблеї ООН щодо територіальної цілісності України і стану з правами людини на півострові. Як повідомляє Міністерство закордонних справ України, заяву оприлюднили у ході 45-ї сесії Ради ООН з прав людини в Женеві.
«Окремо наголосили на необхідності виконання Російською Федерацією наказу Міжнародного суду ООН щодо скасування заборони Меджлісу як представницького органу кримськотатарського народу та забезпечення умов для викладання української мови на півострові. Держави-члени ООН також вимагають від держави-окупанта невідкладно забезпечити повний й безперешкодний доступ на територію АР Крим та Севастополя для міжнародних моніторингових місій, як це зазначено у резолюціях ГА ООН», – йдеться в повідомленні.
У МЗС додали, що сьогодні в Женеві міжнародне співтовариство ще раз підтвердило свою «непорушну підтримку» суверенітету, територіальної цілісності й непорушності кордонів України, засудило порушення Росією прав людини і міжнародного гуманітарного права на окупованому півострові.
Сесія Ради ООН із прав людини відкрилася в Женеві 14 вересня.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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