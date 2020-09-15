ООН під час анексії Криму втратила можливість відіграти роль, для якої вона створювалася – посол

Організація Об’єднаних Націй і її тодішній генеральний секретар Пан Ґі Мун не зробили все можливе для того, щоб запобігти окупації Криму в 2014 році, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

«Відповідно до статуту ООН, генеральний секретар має право звернутися до Ради безпеки, якщо він має інформацію про те, що є реальна загроза регіональній безпеці. Не маю жодного сумніву, що тодішній генеральний секретар Пан Ґі Мун мав інформацію про рух російських військ і про появу російських військ на території Криму. Тим не менше, він не звернувся до Ради безпеки з проханням розглянути оперативно це питання. Тому я вважаю, що ООН, як інституція, і керівник її секретаріату Пан Ґі Мун не зробили все можливе, що передбачене Статутом ООН для того, щоб запобігти окупації Криму… ООН втратила можливість відіграти роль, для якої вона власне створювалася: для запобігання війн, агресії, окупації», – сказав Кислиця в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Сукупність чинників: і позиція наших партнерів, і позиція міжнародних організацій, і неготовність країни на зиму-весну 2014 року діяти у відповідь на окупацію – про це ще будуть написані томи історичних досліджень. Але повторю: Пан Ґі Мун мав шанс бути одним із найуспішніших генсекретарів ООН, але те, що за його каденції були змінені шляхом агресії, окупації кордони в Європі – це буде частиною його політичної спадщини назавжди», – додав посол.