ООН під час анексії Криму втратила можливість відіграти роль, для якої вона створювалася – посол

Організація Об’єднаних Націй і її тодішній генеральний секретар Пан Ґі Мун не зробили все можливе для того, щоб запобігти окупації Криму в 2014 році, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.
«Відповідно до статуту ООН, генеральний секретар має право звернутися до Ради безпеки, якщо він має інформацію про те, що є реальна загроза регіональній безпеці. Не маю жодного сумніву, що тодішній генеральний секретар Пан Ґі Мун мав інформацію про рух російських військ і про появу російських військ на території Криму. Тим не менше, він не звернувся до Ради безпеки з проханням розглянути оперативно це питання. Тому я вважаю, що ООН, як інституція, і керівник її секретаріату Пан Ґі Мун не зробили все можливе, що передбачене Статутом ООН для того, щоб запобігти окупації Криму… ООН втратила можливість відіграти роль, для якої вона власне створювалася: для запобігання війн, агресії, окупації», – сказав Кислиця в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.
«Сукупність чинників: і позиція наших партнерів, і позиція міжнародних організацій, і неготовність країни на зиму-весну 2014 року діяти у відповідь на окупацію – про це ще будуть написані томи історичних досліджень. Але повторю: Пан Ґі Мун мав шанс бути одним із найуспішніших генсекретарів ООН, але те, що за його каденції були змінені шляхом агресії, окупації кордони в Європі – це буде частиною його політичної спадщини назавжди», – додав посол.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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