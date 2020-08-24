Турчинов: у Зеленського є всі можливості реалізувати наступ на Крим

Колишній секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Турчинов, який нині очолює штаб партії «Європейська солідарність», у коментарі Радіо Свобода заявив, що в президента Володимира Зеленського нині є «є всі можливості, на відміну від 2014 року, реалізувати наступ на Крим».

Так Турчинов, який під час анексії Криму Росією в 2014 році був виконувачем обов’язків президента, відреагував на заяву Зеленського про те, що в Україні мають давати свідчення ті, «хто без бою подарував частину України».

«Багато людей причетних до цього, починаючи від Януковича і тих, хто знищував обороноздатність нашої країни. Але, на жаль, допитуватись будуть не вони. Допитувати вони будуть намагатися тих, хто сьогодні опонує цій владі. Але у пана Зеленського є всі можливості, на відміну від 2014 року, реалізувати наступ на Крим, і ми йому готові в цьому допомогти. Але, на превеликий жаль, я боюся, що «договорняк» із Росією для нього значно важливіший, ніж захист української землі», – сказав Турчинов під час прямої трансляції Радіо Свобода урочистостей до Дня Незалежності.

Виступаючи 24 серпня з промовою на урочистостях з нагоди Дня Незалежності президент Володимир Зеленський заявив, що ті, хто без бою віддав частину української території, мають давати свідчення.

«Ми будуємо саме таку країну! Країну, яка завжди готова дати відсіч. І байдуже, хто атакує: агресор, вірус, світова криза. Країну, де ті, хто без бою подарував частину території, будуть давати свідчення, а не проповіді з патріотизму», – сказав президент.

Раніше Олександр Турчинов, який після втечі експрезидента України Віктора Януковича з країни в 2014 році виконував обов’язки глави держави, стверджував, що під час анексії Криму Росією більше ніж 70% українських військових на півострові «перейшли на бік агресора», а в українського Генштабу був відсутній план контрзаходів.