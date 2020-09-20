У Запоріжжі вперше відбувся ЛГБТ-прайд (фото)

У Запоріжжі 20 вересня вперше відбулася правозахисна акція – прайд за права ЛГБТ. Як передає кореспондент Радіо Свобода, в марші взяли участь близько 500 учасників як із Запоріжжя, так і з Києва, Харкова, Херсона та інших міст.

Активісти з тематичними плакатами із написами «Запоріжжя – місто без стереотипів», «Дозволь мені бути» та іншими пройшлися площею Фестивальною, прилеглим до неї бульваром Центральним, скандуючи «Бунтуй, кохай, права не віддавай» тощо. Також представники оргкомітету прайду за допомогою дрону запустили у повітря веселковий прапор, який пролетів над площею Фестивальною.

По завершенню ходи представники оргкомітету зачитали резолюцію акції з вимогами до центральних органів влади. Серед них – запровадити в Україні інститут реєстрованого цивільного партнерства, забезпечити виконання урядового плану дій з реалізації Стратегії у сфері прав людини, виявляти і запобігати злочинам на ґрунті гомофобоії та трансфобії, додати сексуальні та гендерні ознаки до закону України «По засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» та інших, реагувати на бездіяльність під час розслідувань та розгляду у судах справ, пов’язаних зі злочинами на ґрунті гомофобії та трансфобії тощо.

Місце проведення прайду у Запоріжжі пікетували представники окремих релігійних громад, зокрема організації «Традиція і порядок». Вони принесли з собою плакати з написами «Не спи з чоловіком, як з жінкою, бо це гидота», «Діти в небезпеці» та скандували «Запоріжжя – не Содом».

До охорони правопорядку під час прайду у Запоріжжі залучили понад 700 правоохоронців, серед яких більш ніж дві сотні представників Національної гвардії.

Територія площі Фестивальної на час прайду також частково була відокремлена спеціально встановленою огорожею. Потрапити на місце проведення заходу можна була лише після перевірки поліцією, а також температурного скрінінгу, який проводили волонтери заходу.

Правоохоронці запускали активістів до зони, яка охоронялася, упродовж 50 хвилин, після чого поліція перекрила вхід на площу Фестивальну.

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По завершенню прайду для його учасників було організовано автобуси, які відвезли їх у безпечне місце, звідки ті вже могли самостійно поїхати у потрібному їм напрямку. Аби активісти могли дістатися автобусів, поліція створила живий коридор на вході до площі Фестивальної. В цей час троє противників проведення акції спробували прорвати очеплення правоохоронців. Співробітники поліції у одного з них вилучили предмет, зовні схожий на револьвер «Флобер», його направлять на проведення експертизи. Як повідомили в поліції, на двох 39-річних місцевих мешканців складені адмінпротоколи за статтями про «дрібне хуліганство» та «злісну непокору поліцейському».

На прайді у Запоріжжі були присутні спостерігачі ОБСЄ.