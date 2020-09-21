«Запоріжжя Прайд»: в оточені поліції та з затриманими

Запоріжжя – Проведення акції «Запоріжжя Прайд» анонсували ще на початку року, втім, через карантин його перенесли на осінь. У місті подібна акція відбувається вперше. У 2017 і 2018 роках у Запоріжжі відбулися «Веселкові флешмоби» та «Фестивалі рівності», учасники яких зазнали нападів. Наразі ж минулося без постраждалих, втім, не обійшлося без конфліктів. Радіо Свобода розповідає, як пройшла правозахисна акція у Запоріжжі.

20 вересня, Запоріжжя, площа Фестивальна, десята ранку. Через дві години на цій локації має стартувати перший у місті прайд-марш за права ЛГБТ. На площі чергують групки поліцейських, а всі проходи, окрім центрального, на майдан тимчасово закриті залізними решітками. Місцями можна побачити пофарбовану в зелений колір техніку Національної гвардії.

Трохи раніше за оргкомітет заходу біля центрального входу на площу Фестивальну з’являються противники проведення прайду. Близько десятка людей роздають листівки та тримають плакати з написами «Пропаганда гомосексуалізму є загрозою національній безпеці», «Діти в небезпеці», «Любов проти гомосексуалізму».

Цікавимося в юнака з плакатом «Пропаганда гомосексуалізму є загрозою національній безпеці», що змусило його прийти сюди. Наш співрозмовник представляється Дмитром, запевняє, що не представляє жодну організацію.

«Я, перш за все, як християн проти, бо розумію, що це протиприродно і проти «Писання». По-друге, я як свідомий громадянин розумію, що ці цінності приведуть до знищення суспільства, морального обличчя суспільства і просто зруйнують все те, що ми цінували як нація. Одна з наших головних цінностей – родина. Родина була мама, папа і діти, а не це збочене уявлення родини. І ми протестуємо проти цієї ідеї, а не проти людей. Ми їх не ненавидимо. Хочемо донести, що це повне божевілля – що зараз хочуть провести через закони і такі мітинги», – каже Дмитро.

Інша наша співрозмовниця на ім’я Анна, що тримає плакат з написом «Закон для сімей – Україна для сімей», пояснює, чому не згодна з проведенням прайду у Запоріжжі: «З тим, з чим не згодні, мабуть, мільйони українців. Ми за родинні цінності. Ми знаємо, за що ми стоїмо. Родина – це ж тато, мама і дитина. Правда?». Близько 11-ї години поліція та волонтери займають свої місця на центральному вході до площі Фестивальної.

З дозволу організаторів заходимо на майдан, і поки ті розпаковують звукотехніку та інші речі, розпитуємо про цілі акції. Мети дві, каже представник оргкомітету акції , – і це показати, що ЛГБТ-спільнота існує в Україні, а також «домогтися тих громадянських прав, яких позбавлені її представники».

ЛГБТ-спільнота не виборює якісь особливі права. Це права всіх українців, які, на жаль, є не у всіх ЛГБТ-людей

«Це не якісь особливі права міфічні, про які кажуть якісь пропагандисти. Це реальні права, яких нема у ЛГБТ-спільноти. Це, зокрема, право партнерства. Це, наприклад, можливість розпоряджатися тілом партнера після його смерті. Або як приклад, уявіть собі, що двоє хлопців прожили разом 15 років, і один з них помирає, і його партнер не може отримати нажиті разом за всі роки життя якісь речі. Або ж гетеросексуальні сім’ї, чоловік та жінка, можуть не свідчити один проти одного у суді. У гомосексуальних пар такої можливості нема. Тобто треба показати, що ЛГБТ-спільнота не виборює якісь особливі права. Це права всіх українців, які, на жаль, є не у всіх ЛГБТ-людей», – пояснює Костянтин Андреєв.

Карантинні заходи та заходи безпеки

Поки спілкуємся з представниками оргкомітету, на площу заходять перші учасники прайду. Перш, ніж зайти у зону проведення акції, вони проходять огляд поліції, яка перевіряє їхні речі щодо наявності заборонених предметів. На вході також чергує волонтерка, що вимірює гостям заходу температуру. Ще одна волонтерка роздає захисні маски у кольорах веселки: попри те, що Запоріжжя лише з понеділка буде у «жовтій зоні» карантиру, організатори акції «Запоріжжя Прайд» заздалегідь зверталися до всіх учасників з проханням бути у масках та дотримуватися соціальної дистанції.

Площа Фестивальна поступово наповнюється учасниками акції, а поряд з правоохоронцями на вході до майдану з’являється група чоловіків з гучномовцем. Поки один з них проголошує «Бог проти цього. Бог спалив два міста. Содом і Гоморра були спалені вогнем з міста. І ми просимо тебе, великий Боже…», поліція формує ланцюжок і відтісняє цих противників проведення «Запоріжжя Прайд» до розташованої поряд зупинки.

Згодом на вході до площі за кордоном поліції збирається ще одна група незгодних з проведенням акції, серед яких можна побачити прапори праворадикальної організації «Традиція і порядок». Напередодні у соцмережах вона анонсувала акцію протидії «Запоріжжя Прайду» А у серпні брала участь у бійках під час проведення «Маршу рівності» в Одесі.

Без десяти хвилин дванадцята година. Поліція пропускає останніх учасників прайду на площу та стає у два ряди на її вході. Подекуди в бік правоохоронців летять яйця і петарди. Чутно скандування «Запоріжжя – не Содом», «Ганьба».

12:00. «Запоріжжя Прайд» розпочинається з виконання національного гімну. Після чого в небі з’являється величезний веселковий прапор – його активісти запустили у небо за допомогою дрону. Хода стартує. В рядах її учасників – як запорожці, так і гості з інших міст.

Учасниця маршу з Запоріжжя на ім’ярозповідає, що долучилася до акції, аби захистити свої права.

«Я неодноразово стикалася з людьми гомофобними, які прямо казали, що не варто жити людям з ЛГБТ+-спільноти. У мене є дуже багато друзів, які зустрічаються, дві дівчини і два хлопця. І я бачу, зі скількома неприємними речами вони стикаються у житті через те, що вони обирають зустрічатися з хлопцем, якщо бісексуальні, тому що це більш прийнято у суспільстві», – каже дівчина.

Я неодноразово стикалася з людьми гомофобними, які прямо казали, що не варто жити людям з ЛГБТ+-спільноти

Серед учасників ходи можна побачити організації, що підтримали проведення заходу, як-от «Інсайт», «Точка опори», «Київ Прайд», «Одеса Прайд». В натовпі можна побачити плакат учасників і учасниць організації «Терго» з написом «Права моєї дитини – найкраще для країни». Це батьки представників ЛГБТ-спільноти, які вийшли підтримати їх.

Приїхали до Запоріжжя і активісти «Харків Прайду», який відбувся на початку вересня. Волонтер-фотограф з Харкова ділиться, чому вирішив приїхати до Запоріжжя на недільну акцію: «Для мене це дуже важливо. У мене взагалі є мрія сфотографувати більшість прайдів в Україні. Я був два рази на «Київ Прайді», два рази – «Харків Прайді». І це перший мій такий прайд у Запоріжжі. Вважаю, що чим більш ЛГБТ-люди будуть видимі, тим поважніше до них суспільство буде ставитися», – каже Віктор.

Провокації

Учасники маршу крокують площею Фестивальною і прилеглим до неї бульваром Центральним та фінішують на площі. Організатори оголошують вимоги акції. Серед них – запровадити в Україні інститут реєстрованого цивільного партнерства, забезпечити виконання урядового плану дій з реалізації Стратегії у сфері прав людини, виявляти і запобігати злочинам на ґрунті гомофобоії та трансфобії, додати сексуальні та гендерні ознаки до закону України «По засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» та інших, реагувати на бездіяльність під час розслідувань та розгляду у судах справ, пов’язаних зі злочинами на ґрунті гомофобії та трансфобії тощо.

А далі вже традиційні для запорізьких акцій за права ЛГБТ оплески та гучне «Дякую» поліції за охорону громадського порядку.

«Ми дуже пишаємося нашою співпрацею з поліцією. Принаймні за той час, який запорізькі активісти та активістки спілкувалися з поліцією, ми завжди отримували гарний фідбек. Також ми дуже вдячні за співпрацю міській владі. Думаю, що це такий прецедент в Україні, коли міська влада не подає у суди, ніяк не намагається оскаржити проведення заходів, а, навпаки, намагається допомогти. Для нас це дуже класний кейс», – каже представник оргкомітету акції Костянтин Андреєв.

Це такий показник, коли місто, країна змінюється. Для мене дуже радісно, що у моєму місті вже такі зміни і свобода, і так багато людей, які можуть бути собою, які приходять, підтримують

А учасниця «Запоріжжя Прайду», регіональна координаторка громадської організації «Інсайт» Наталя Лобач додає: «Це велика подія для Запоріжжя. Це справді європейське місто. Я була на прайдах, власне, у містах Європи. І це такий показник, коли місто, країна змінюється. Для мене дуже радісно, що у моєму місті вже такі зміни і свобода, і так багато людей, які можуть бути собою, які приходять, підтримують. Хтось з них, можливо, не дотичний до ЛГБТ-спільноти, але приходять і підтримують, і показують, що вони живуть у такій вільній, європейській країні».

По завершенню акції організатори пропонують її учасникам скористатися автобусами, які мають відвезти їх у безпечне місце, звідти ті зможуть поїхати у потрібному напрямку. Поліція формує новий ланцюжок і «розчищує» від противників «Запоріжжя Прайду» центральний прохід на площу. За ланцюгом правоохоронців лунають «Ганьба» та російськомовна кричалка «А ну-ка давай-ка уй….вай отсюда».

Троє чоловіків проривають ланцюжок поліції: двох з них правоохоронці затримують і виносять з площі, а ще одного виводять за оточення. В цей час до площі по черзі під’їжджають перші автобуси. Активісти сідають у автобус, а в цей час за ланцюжком поліції один з противників проведення «Запоріжжя Прайду» витягає зброю і пробує спрямувати її у бік учасників акції. Його майже одразу затримують правоохоронці та вдягають на нього кайданки.

Автобуси у супроводі поліцейських автівок покидають площу Фестивальну, а правоохоронці збираються для шикування.

Поліція склала адміністративні протоколи на двох 39-річних місцевих жителів за статтями «Дрібне хуліганство» та «Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Усього до охорони громадського порядку під час «Запоріжжя Прайду» було залучено понад 700 правоохоронців. На місці чергували спостерігачі ОБСЄ.