В Одесі затримали підлітка за підозрою в травмуванні правоохоронця на акції ЛГБТ – поліція

У Приморському відділі поліції Одеси повідомили про затримання 17-річного хлопця, якого підозрюють у травмуваанні напередодні поліцейського на Думській площі, де планувалася акція ЛГБТ-спільноти в рамках фестивалю квір-культури «ОдессаПрайд-2020».

«Після перевірки до адміністративної відповідальності за статтями 173 (Дрібне хуліганство) та 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) КУпАП поліцейські притягнули дванадцятьох осіб. Ще трьох, неповнолітніх, після взяття пояснень передали батькам. За фактом насильства щодо одного з працівників правоохоронного органу розпочато досудове розслідування за ч.2 ст.345 Кримінального кодексу України. В рамкам зазначеного кримінального провадження за ст.208 Кримінального процесуального кодексу України затримано 17-річного правопорушника», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, по медичну допомогу до лікарів з попереднім діагнозом «хімічний опік очей, обличчя та шиї першого ступеня» звернулася 24-річна учасниця акції.

«У поясненні поліцейським вона вказала, що в її бік під час заходу було вилито невідому речовину. Відомості за заявою громадянки поліцейські зареєстрували до Журналу єдиного обліку Приморського відділу поліції. Наразі перевірка за вказаним фактом триває», – додали у поліції.

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Раніше видання «Думська» повідомило, що в Одесі 30 серпня проведення «Маршу рівності» закінчилося бійкою між представниками ЛГБТ-спільноти та членами праворадикальної організації «Традиція і порядок». У поліції відзначили, що «результаті неправомірних дій до медичного закладу доставили двох поліцейських», всього були затримані більш ніж десяток осіб.