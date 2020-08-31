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31 серпня 2020, Київ 07:29
Новини | Події

Члени праворадикальної організації напали на учасників «Маршу рівності» в Одесі

Щодо затриманих склали протоколи за адміністративними статтями – поліція

В Одесі проведення «Маршу рівності» 30 серпня закінчилося бійкою між представниками ЛГБТ-спільноти та членами праворадикальної організації «Традиція і порядок», повідомило місцеве видання «Думська».

«Під час акції на підтримку квір-культури група їхніх супротивників в натовпі застосувала газ і закидала людей яйцями. У результаті неправомірних дій до медичного закладу доставили двох поліцейських», – відзначили в поліції, уточнивши, що затримані 16 порушників.

Щодо затриманих склали протоколи за адміністративними статтями про дрібне хуліганство і про злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського або військовослужбовця, йдеться в повідомленні на офіційному сайті поліції Одеської області.

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