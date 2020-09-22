Представник проросійської організації з окупованого Криму спробував виступити на форумі ООН

Роман Чегринець, який в окупованому Криму є співголовою проросійської Асамблеї слов’янських народів і представляється главою місцевої проросійської Білоруської громади, стверджує, що йому «вдалося взяти участь і виступити» в режимі відеоконференцзв’язку на Європейському регіональному форумі ООН з протидії розпалювання ворожнечі в соціальних мережах і до національних меншин, який проходить в Женеві. Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим Реалії.

Однак, за його словами, озвучити повну версію свого виступу на конференції він не зміг.

«На жаль, в черговий раз на словах «російський Крим», мій виступ обірвали за скаргою української сторони! Але основні тези свого виступу я озвучити встиг і дуже радує, що я побачив підтримку з боку колег з інших країн!» – заявив він у фейсбуці, де опублікував повну версію свого невдалого виступу в рамках форуму.

Підтвердження даної інформації з інших джерел немає. Ні українська сторона, ні організатор згаданого форуму дані Чегринця не коментували.

Як писали раніше Крим.Реалії, крім громадської діяльності, Роман Чегринець має статус помічника депутата Держдуми Росії Світлани Савченко. А до цього, з 2014 по 2016 роки, він був позаштатним радником тепер вже ексвіцеспікера кримського парламенту Андрія Козенка, який тепер теж став депутатом Держдуми Росії.

Це не перша спроба проросійських представників легітимізувати статус Криму на міжнародному рівні.

Так, в 2018 році на конференції ОБСЄ 11 вересня в Варшаві українська делегація не дала виступити двом російським «представникам» Криму. Пізніше, за даними російських ЗМІ, на конференції зміг виступити голова підконтрольної Росії болгарської національно-культурної автономії Криму Іван Абажер.

Пізніше, в листопаді цього ж року, на форумі ООН з питань прав людини, демократії та верховенства права в Женеві був присутній депутат Держдуми Росії від окупованого Криму Руслан Бальбек.