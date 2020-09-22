Традиційну церемонію вручення Нобелівських премій скасували через пандемію

Традиційний формат проведення церемонії вручення Нобелівської премії у Стокгольмі скасували через пандемію. Про це повідомили організатори.

«Традиційну церемонію вручення Нобелівських премій у Стокгольмі та Нобелівський банкет скасовано», – мовиться у повідомленні.

У Швеції, де вручають наукові та літературну премії, церемонія відбудеться у телеформаті з прямими включеннями з різних країн. Лише невелику кількість глядачів допустять безпосередньо у будівлю мерії Стокгольму.

В Осло вручення Нобелівської премії миру відбудеться в аудиторії університету Осло. На церемонію також допустять невелику кількість глядачів, а лауреати матимуть можливість бути присутніми безпосередньо або по відеозв’язку.

Щодо банкету, то його скасували в обох містах, а цьогорічних лауреатів планують запросити на нобелівський банкет наступного року.

Цьогорічних лауреатів премії традиційно оголосять у жовтні.

Нобелівська премія вручається з 1901 року.