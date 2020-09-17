ЄС та США прокоментували призначення Радою представників для конкурсу на зайняття посад у САП

У посольстві США в Україні прокоментували призначення Верховною Радою представників для конкурсу на зайняття посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

«США та ЄС взяли до відома рішення Верховної Ради про призначення членів комісії для вибору спеціалізованого антикорупційного прокурора. Комісія повинна розпочати прозорий процес, в основі якого – доброчесність та заслуги кандидатів. Від цього буде залежати наша подальша підтримка», – мовиться у повідомленні.

Євродепутат Віола фон Крамон розкритикувала ухвалене Радою рішення.

«Поки міжнародна спільнота зосереджена на Білорусі, уряд України поспішно просуває кандидатів, яким не вистачає досвіду та доброчесності, обрати керівника САП. Це не спрацює. Український уряд ставить під загрозу безвіз з ЄС і запланований транш у розмірі 1,5 мільярда євро допомоги», – заявила вона.

Верховна Рада 17 вересня визначила представників парламенту до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Проєкт постанови № 4104 підтримали 239 народних депутатів.