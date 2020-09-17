Рада призначить представників для конкурсу на зайняття посад у САП

Верховна Рада 17 вересня розгляне проєкт постанови № 4104 про визначення представників парламенту до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

3 вересня Верховна Рада не змогла призначити своїх представників до комісії, яка обиратиме керівництво САП. Відповідний проєкт постанови два тижні тому підтримав 221 народний депутат при 226 необхідних.

Також у порядку денному парламенту – законопроєкти про скасування монетизації «пакунка малюка» і надання його тільки в натуральному вигляді, законопроєкт № 3960 про зміни до державного бюджету на 2020 рік у першому читанні та низка інших законопроєктів.

Заступник генерального прокурора – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький оголосив про свою відставку 21 серпня. У фейсбуці він опублікував копію наказу генерального прокурора Ірини Венедіктової, згідно з яким Холодницький звільнений «у зв’язку з поданням заяви про звільнення з посади за власним бажанням».