Холодницький повідомив про звільнення з САП

Заступник генерального прокурора – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький оголосив про свою відставку. У фейсбуці він опублікував копію наказу генерального прокурора Ірини Венедіктової від 21 серпня, згідно з яким із цього ж дня Холодницький звільнений «у зв’язку з поданням заяви про звільнення з посади за власним бажанням».

Холодницький написав розлогий текст про результати своєї роботи, але не вказав конкретної причини звільнення.

«З 2015 по 2020 рік САП та НАБУ практично завжди були в «опозиції» до усіх правоохоронних структур та представників політичних партій. Те, що раніше було стандартом, виявилось неможливим тепер – незалежно від політичної приналежності, посад, впливу та фінансових можливостей, уникненню від кримінальної відповідальності не підлягав ніхто. Як наслідок ми системно стикались із політичними спробами посягання на нашу незалежність та маніпуляціями щодо результатів роботи. Для цього залучаються величезні ресурси, просуваються тези про необхідність перезапуску/реорганізації/ліквідації САП, зменшення обсягу повноважень, приймаються або навіть скасовуються окремі закони», – написав Холодницький.

Назар Холодницький працював в органах прокуратури 14 років, а Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру очолював із моменту її створення в 2015 році.