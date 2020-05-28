Я ходив на «Квартал», коли ще Зеленський не був президентом – Холодницький

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький розповів в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода, що припинив ходити на концерти «Кварталу-95» після того, як актори шоу спільно з хором імені Григорія Верьовки висміяли підпал помешкання ексголови НБУ Валерії Гонтаревої.

«Я відкрию вам страшну таємницю. Може, зараз стану ворогом влади. Я ще й на «Дизель-шоу» ходжу. Так що не «Кварталом» єдиним», – розповів Холодницький. За його словами, «це можливість розвіятися і вийти в люди».

«Я ходив на «Квартал», коли ще Зеленський не був президентом. Квиток коштує 3 500 гривень. У «Дизелі» квитки дешевші на 500 гривень», – додав Холодницький.

За словами Холодницького, квитки на «Квартал» йому ніхто не дарував, він купував їх за власні гроші. Журналістка Радіо Свобода Власта Лазур нагадала, що нещодавно, народний депутат Юрій Корявченков (Юзік) у Верховній Раді роздавав квитки на «Квартал» своїм колегам, на що Холодницький відповів: «Якщо «Юзік» буде дивитися цей наш випуск, то я йому скажу: що ж ти мені не дав безкоштовного квитка?» Щоправда, на уточнення журналістки, чи дійсно глава САП взяв би безкоштовний квиток, прокурор відповів, що ні, тому що це – корупція.