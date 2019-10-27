Міністр культури заявив, що не застосовуватиме до хору Верьовки адміністративних покарань

Міністр культури України Володимир Бородянський в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що не збирається застосовувати до хору Верьовки адміністративних покарань після пісні про підпал будинку колишньої голови Національного банку України Валерії Гонтаревої.

«З мого боку – ні», – сказав Бородянський в ефірі програми «Суботнє інтерв’ю».

Він зазначив, що пісня про Гонтареву була «недопустимою».

«Те, що відбулося, на мій погляд, недопустимо. Воно не смертельно, воно недопустимо. Я вважаю, що треба зробити висновки всім і більше так не робити», – заявив Бородянський.

У випуску «Вечірнього кварталу» за 19 жовтня на телеканалі «1+1» гумористи разом з хором Верьовки фактично висміяли підпал будинку колишньої голови Національного банку України Валерії Гонтаревої.

Остання назвала подію «соромом», вказавши, що у цивілізованому суспільстві неможливо уявити, щоб хтось «насміхався над людським горем». Український олігарх Ігор Коломойський, про якого у «пісні» теж неопосередковано згадували, прокоментував номер фразою «браво» і зазначив, що найдужче йому сподобалася фраза «Валерія думає на Валерича».

Генеральний директор – художній керівник Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки Зеновій Корінець визнав, що пісня – «некоректна».

У студії «Квартал 95» назвали номер «гострою сатирою».

Колишня голова Національного банку України Валерія Гонтарева заявила, що вночі 17 вересня спалили її будинок в селі Гореничі під Києвом. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне пошкодження майна.

Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки заснований майже вісім десятиліть тому і об’єднує в своєму складі близько півтори сотні професійних співаків. Колектив відзначений численними національними та міжнародними нагородами. Його діяльність головним чином фінансується державою.