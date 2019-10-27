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27 Жовтень 2019, Київ 20:58
Новини | Політика

Міністр культури заявив, що не застосовуватиме до хору Верьовки адміністративних покарань

Бородянський: пісня про Гонтареву була «недопустимою»

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Міністр культури України Володимир Бородянський в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що не збирається застосовувати до хору Верьовки адміністративних покарань після пісні про підпал будинку колишньої голови Національного банку України Валерії Гонтаревої.

«З мого боку – ні», – сказав Бородянський в ефірі програми «Суботнє інтерв’ю».

Він зазначив, що пісня про Гонтареву була «недопустимою».

«Те, що відбулося, на мій погляд, недопустимо. Воно не смертельно, воно недопустимо. Я вважаю, що треба зробити висновки всім і більше так не робити», – заявив Бородянський.

У випуску «Вечірнього кварталу» за 19 жовтня на телеканалі «1+1» гумористи разом з хором Верьовки фактично висміяли підпал будинку колишньої голови Національного банку України Валерії Гонтаревої.

Остання назвала подію «соромом», вказавши, що у цивілізованому суспільстві неможливо уявити, щоб хтось «насміхався над людським горем». Український олігарх Ігор Коломойський, про якого у «пісні» теж неопосередковано згадували, прокоментував номер фразою «браво» і зазначив, що найдужче йому сподобалася фраза «Валерія думає на Валерича».

Генеральний директор – художній керівник Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки Зеновій Корінець визнав, що пісня – «некоректна».

У студії «Квартал 95» назвали номер «гострою сатирою».

Хор Верьовки та актор Євген Кошовий виконують пісню про Гонтареву
Хор Верьовки та актор Євген Кошовий виконують пісню про Гонтареву

Колишня голова Національного банку України Валерія Гонтарева заявила, що вночі 17 вересня спалили її будинок в селі Гореничі під Києвом. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне пошкодження майна.

Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки заснований майже вісім десятиліть тому і об’єднує в своєму складі близько півтори сотні професійних співаків. Колектив відзначений численними національними та міжнародними нагородами. Його діяльність головним чином фінансується державою.

/**/ /**/ /**/ Володимир Бородянський, міністр культури, молоді та спорту
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