Потрібно зупинити деградацію – видання про скандал із «95-м кварталом» (огляд преси)

Про що свідчить історія зі скандалом «95-го кварталу» та хору імені Верьовки, аналізує газета «День» в публікації «Зупинити деградацію​»​. Видання пише, що ситуація з «переспівом» відомої української народної пісні «95-м кварталом» спільно з Національним хором імені Григорія Верьовки – «Палала хата» ексголови Національного банку Валерії Гонтаревої – не є чимось екстраординарним. Вона просто в черговий раз стала подразником того стану, в якому опинилося українське суспільство.

Видання цитує Дениса Казанського, який зауважує, що пройшли ті часи, коли у будь-якого мільярдера, який себе поважає, повинен був бути футбольний клуб. Тепер у кожного мільярдера має бути своє творче об’єднання.

Газета зазначає, що якщо не зупинити деградацію і вплив олігархів (йдеться не лише про Коломойського) на політику і економіку, країна може не витримати безкінечне паразитування. Тим паче, коли поряд сусід-агресор. Потрібні нові правила – в культурі, політиці, журналістиці...

Вочевидь у Генпрокуратурі вирішили, що найближчий шлях до «посадки» п’ятого президента лежить через Пашинського та Гладковського, пише газета «День». Враховуючи причини і специфічну логіку затримань цих політиків, автор статті публіцист Андрій Булґаров припускає, що Порошенку висунуть обвинувачення, наприклад, у тому що його кортеж у 2018 році збив пенсіонера. Просто інакше у Генпрокуратури немає шансів виконати вимогу Офісу президента, «щоб швидко і сподобалося людям».

Дописувач зазначає, що існує таке поняття, як революційна доцільність, тобто діяти на благо вищої революційної мети, незважаючи на наслідки. Зазвичай такі дії дуже жорстокі, але саме революційною доцільністю їх виправдовують. Схоже, командою новообраного президента Зеленського вигаданий новий різновид доцільності – електоральний. Яскравим прикладом такої доцільності є слова Володимира Зеленського, які були сказані ним під час пресмарафона: «Вийдіть на вулицю і в ста людей запитаєте: «Пашинський – бандит? Я вам сто зі ста даю, люди скажуть «так». Ані докази слідчих, ані рішення суду вже не є обов’язковими, зазначає видання. Достатньо лише «вийти на вулицю і запитати».

Хіба це не пропагування того, що суспільна думка вища за закон? І головною небезпекою в цій ситуації є те, що такі слова вимовляє людина, яка роками й створювала суспільну думку. Чи можливо, що на затриманого Сергія Пашинського чи Олега Гладковського буде чинитися тиск, щоб вони дали свідчення проти Петра Порошенка? Цілком, припускає автор. Саме звідси, на його думку, випливають заяви Генпрокурора про те, що невдовзі будуть нові звинувачення, ба більше – справи пов’язані. А от чи дадуть затримані ексчиновники свідчення, чи підуть на угоду зі слідством – велике питання. Стаття називається «Хмари над Порошенком...»

Заповідні ліси Закарпаття продовжують немилосердно дерибанити місцеві посадовці, киваючи один на одного, стверджує газета «Україна молода». Видання нагадує, що у серпні правоохоронці вчергове викрили факти масштабної незаконної вирубки дерев у Карпатському біосферному заповіднику.

З’ясувалося, що саме посадовці заповідника організували вирубку лісу понад встановлені санітарні норми. Зрізану деревину не обліковували й продавали нелегально третім особам. Слідчі СБУ відкрили тоді ж кримінальне провадження, однак це ніяк не вплинуло на посадових браконьєрів. І сьогодні, за твердженням автора, безцiнні ліси, які є неодмінною умовою продуктивного функціонування цілющих карпатських оздоровниць, цинічно винищуються. Найчастіше – саме тими, хто за посадовими обов’язками повинен їх охороняти. Про це йдеться в статті «Бензопилкою і лісовозом».

Газета «Україна молода» інформує, що новообрані депутати Верховної Ради продовжують «палитися» під куполом: фотокореспонденти з ложі преси, завдяки потужній оптиці своїх камер, продовжують тішити пікантними подробицями як особистого життя недосвідчених обранців, так і їхньої «професійної» діяльності.

Минулого тижня черговим «героєм» фотокорів став депутат-новачок iз фракції «Слуга народу» В’ячеслав Медяник, скандально відомий забудовник iз Дніпра. От тільки обранець вів телефонну переписку не про політичні чи інтимні вподобання, а про бізнес-інтереси окремих структур, у яких виникли проблеми з прокуратурою. Ці питання пан Медяник обіцяв «вирішити», поспілкувавшись із заступником генпрокурора Віктором Трепаком. Докладніше йдеться в статті «Цукор для Медяника».