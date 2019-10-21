«У нас демократична держава»: Гончарук прокоментував пісню «Кварталу» про Гонтареву

Україна – демократична держава, заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, коментуючи пісню «Кварталу 95» і хору Верьовки про підпал будинку колишньої голови Національного банку України Валерії Гонтаревої.

«Радіти та сміятися над горем я не вважаю нормальним персонально. Але я вважаю, у світі дуже багато сатиричних видань, команд, у яких дуже різний стиль, тому оцінювати гумор політику або державному чиновнику – це, на мою думку, поганий тон. У нас демократична держава і кожен має право жартувати, як йому вдається. Я думаю, що якщо це була б якась інша команда, а не команда «Кварталу 95», то цей гумор взагалі б оминули», – сказав Гончарук.

В останньому випуску «Вечірнього кварталу» за 19 жовтня на телеканалі «1+1» гумористи разом з хором Верьовки фактично висміяли підпал будинку колишньої голови Національного банки України Валерії Гонтаревої. Після інциденту міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський попросив вибачення у Гонтаревої за виступ хору.

Остання назвала подію «соромом», вказавши, що у цивілізованому суспільстві неможливо уявити, щоб хтось «насміхався над людським горем». Український олігарх Ігор Коломойський, про якого у «пісні» теж неопосередковано згадували, прокоментував номер фразою «браво» і зазначив, що найдужче йому сподобалася фраза «Валерія думає на Валерича».

Генеральний директор – художній керівник Національного заслуженого академічного українського народного хору ім. Г. Верьовки Зеновій Корінець визнав, що пісня – «некоректна».

Колишня голова Національного банку України Валерія Гонтарева заявила, що вночі 17 вересня спалили її будинок в селі Гореничі під Києвом. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне пошкодження майна.

Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки заснований майже вісім десятиліть тому і об’єднує в своєму складі близько півтори сотні професійних співаків. Колектив відзначений численними національними та міжнародними нагородами. Його діяльність головним чином фінансується державою.