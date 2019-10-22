Радіо Свобода Daily: Пісня «Кварталу 95» і хору Верьовки про Гонтареву – наслідки жарту

«Квартал 95» та хор Верьовки – наслідку жарту про Гонтареву

Жарт «Кварталу 95» у співпраці з хором імені Верьовки щодо колишньої голови Національного банку України Валерії Гонтаревої «Горіла хата, палала...» опинився в центрі скандалу.

Українському олігарху Ігорю Коломойському номер сподобався, але він заявив, що немає до нього жодного стосунку. Гонтарева ж назвала виступ насміханням з людського горя. У вересні біля Києва згорів її будинок. Зі свого боку, міністр економіки Тимофій Милованов вважає, що такий номер «Кварталу» негативно впливає на інвестиційний клімат України.

Пісня була «некоректною», заявив генеральний директор – художній керівник хору імені Г. Верьовки Зеновій Корінець у коментарі Радіо Свобода. «Цькування зараз почалися, погрози життю. Звичайно, там, у цьому виступі, нічого антидержавного не було. Проте некоректна ситуація з Валерією Олексіївною сталася. Дійсно, я, мабуть, повинен вибачитися перед нею. Там стібали пана [Ігоря] Коломойського і її», – сказав Корінець.

Тим часом у студії «Квартал 95» заявили, що всі їхні номери, в тому числі й останній, є гострою політичною сатирою. «Квартал» – це гостра політична сатира, так було, є і буде. Навіть, якщо це не подобається деяким політикам. Саме політики, їх дії і наслідки їх дій, які відчувають мільйони українців, дають нам привід для сатири. Ми вдячні хору імені Верьовки та нам шкода, що заслужений колектив незаслужено піддається інформаційній атаці», – заявили в студії.

Гладковський після сплаченої застави залишив СІЗО

За колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського внесли заставу у 10,6 мільйона гривень. Сторона захисту вказала, що це зробили його рідні. У понеділок вдень він покинув Лук’янівське СІЗО Києва, де перебував під вартою за рішенням суду. Адвокат Руслан Волинець повідомив, що Гладковському одягли електронний браслет і він продовжує голодування.

Комік Сівохо заявив про своє призначення радником голови РНБО Данілова

Комік, актор та колишній кандидат до Верховної Ради від «Слуги народу» Сергій Сівохо заявляє про призначення радником секретаря Ради національної безпеки й оборони. За його словами, він займатиметься питаннями реінтеграції та відновлення Донбасу. «Починаю тиждень з нової посади: радник секретаря РНБО з питань реінтеграції та відновлення Донбасу. Для мене це велика відповідальність! Планів неймовірна кількість! Попереду багато складної і важкої роботи», – прокоментував він. РНБО наразі публічно не підтверджувала призначення Сівохо.

Забруднення повітря: що відомо і як рятуватися від смогу

Київ вкрило імлою. Це викликало занепокоєння у містян. У мережі з’явилися припущення: туман, результат потужної пожежі, чи смог через автомобілі та підприємства. Утім, усі органи влади твердять, що у столичному повітрі концентрація забруднюючих речовин не перевищує норми. Появу туману із неприємним запахом пояснюють поєднанням погодних умов зі звичними для Києва викидами. Звернути увагу на ситуацію довелося і прем’єр-міністрові Олексію Гончаруку. Більше про це – за лінком.

40 конгресменів США вимагають визнати полк «Азов» терористичною організацією. «Азов» відповів

40 членів Палати представників Сполучених Штатів підписали звернення до держсекретаря США Майка Помпео з вимогою внести полк «Азов» та дві європейські праворадикальні організації до переліку іноземних терористичних організацій. Тим часом у полку назвали це «інформаційною атакою на Україну, її суверенітет та державну безпеку». У підрозділі нагадали про участь «азовців» у бойових діях на Донбасі, зокрема в районі Світлодарської дуги від початку 2019 року до вересня. «Причину ж, яка нібито стала поштовхом до появи подібних звернень у США, вважаємо цілковитою нісенітницею, адже жодних доказів причетності підрозділу «Азов» до терористичних актів у Новій Зеландії ніколи не існувало у природі, і є банальною брехнею та наклепом», – стверджують у полку.

«Сокира Перуна» і Гончарук: у чому звинувачують прем’єр-міністра

Напередодні Дня захисника України, 13 жовтня, в одному з київських клубів відбулася вечірка для ветеранів бойових дій Veterans Strong party, організована ГО «Рух ветеранів України»​. На вечері зі сцени виступали рок-колективи. Серед них, як виявилося, була і скінхед-група «Сокира Перуна». На вечірку прийшли прем’єр-міністр України Олексій Гончарук та міністр у справах ветеранів Оксана Коляда. Візит глави уряду на концерт музикантів, «які сповідують нацистську ідеологію», засудила Федерація єврейських громад України, а «Опозиційна платформа – за життя» вимагає відставки прем’єра Гончарука». Більше про це – тут.

Розпуск «ЛДНР»: що стоїть за гучною вимогою України

Розпустити угруповання «ЛНР» та «ДНР» – таку умову для подальшого виконання Мінських угод висунула Україна в Тристоронній контактній групі. Цю вимогу в Кремлі назвали несподіванкою і навіть ударом по процесу врегулювання ситуації на Донбасі. Наскільки реальним є такий сценарій? Чи суперечить він Мінським угодами і як це може вплинути на спроби встановити стабільний режим припинення вогню на передовій? Про це – у матеріалі журналістів проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

14 cпортивних новин, які ви могли пропустити

Українська збірна з футболу очолила групу та вийшла до «Євро-2020», Олександр Гвоздик технічним нокаутом програв об’єднавчий бій росіянину Артуру Бетербієву, Еліна Світоліна поїхала виступати на Кубку Кремля та вже у першому матчі поступилася – минулий тиждень дивував сенсаційними новинами. Проте за цими подіями можна було втратити і не менш цікаві українські перемоги. Чи знали ви, що в українському баскетболі з’явилася «темна конячка», яка вже шосту гру поспіль не дає шансів жодному супернику? А що у Китаї тривають Всесвітні ігри серед військовослужбовців, де Україна впевнено виборює нагороди? Може, ви чули про неймовірну каноїстку, яка вже вчетверте стає чемпіонкою світу? Ні? Тоді цей спортдайджест саме для вас. Радіо Свобода зібрало 14 спортивних новин, які вкотре доводять, що українські атлети – найсильніші. ​

Як на черешні заробляють мільйони?

На мелітопольській черешні заробляють мільйони. Багато заробітчан в цей сезон замість заробітку в Іспанії, Італії чи Польщі – обирають саме це місто в Запорізькій області. Солодкою ягодою у місті займаються навіть чиновники. Який дохід приносить черешня і куди її більше збувають – за кордон чи розвозять по Україні? І до чого тут Росія? Дивіться у відео.

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