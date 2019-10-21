Напередодні Дня захисника України, 13 жовтня, в одному з київських клубів відбулась вечірка для ветеранів бойових дій Veterans Strong party, організована ГО «Рух ветеранів України»​. На вечері зі сцени виступали рок-колективи. Серед них, як виявилося, була і скінхед-група «Сокира Перуна». На вечірку прийшли прем’єр-міністр України Олексій Гончарук та міністерка у справах ветеранів Оксана Коляда. Візит глави уряду на концерт музикантів, «які сповідують нацистську ідеологію», засудила Федерація єврейських громад України, а «Опозиційна платформа – за життя» вимагає відставки прем’єра Гончарука».

Участь прем'єр-міністра України у вечірці Veterans Strong party, де виступала «Сокира Перуна» уже більше тижня залишається однією із головних тем для пропагандистських російських ЗМІ.

Щоправда, Федерація єврейських громад України, яка засудила крок Олексія Гончарука, при цьому визнала, що «прем’єр-міністр міг не розуміти, що його візит може зачепити почуття єврейського населення України».

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук 14 жовтня на своїй сторінці у мережі Facebook повідомив, що разом з міністром Оксаною Колядою пішов на вечірку, організовану ГО «Рух ветеранів України», щоб привітати оборонців України. Він наголосив – ні нацизм, ні фашизм, ні комунізм не підтримує.

Він пояснив, що пішов на вечірку, щоб привітати ветеранів, «поговорити з ними про наболіле».

«Зробив свій внесок у рамках збору коштів на шпиталь, захід був благодійний», – написав Гончарук.

Це не справа глави Уряду - диктувати нашим захисникам, яких пісень співати

«До самого концерту я не маю жодного відношення. Не слухав його і не мав уявлення про те, кого запрошують в якості виконавця. У будь-якому випадку, це не справа глави Уряду – диктувати нашим захисникам, яких пісень співати. Водночас, щоб не було жодних питань: я не поділяю жодної людоненависницької ідеології: ані нацизму, ані фашизму, ані комунізму», – наголосив Гончарук.

Міністр у справах ветеранів Оксана Коляда постила фотографії із вечірки і написала: «Ламаємо стереотипи. Ветерани – круті! День захисника – це крута вечірка! Олексій Гончарук, ще жоден очільник Уряду такого не робив!».

Як розповіли кореспондентові Радіо Свобода ветерани, які були на Veterans Strong Party, на них візит прем’єр-міністра України справив позитивне враження: Гончарук охоче спілкувався із ветеранами, разом із ними вшанував загиблих оборонців України.

До того ж, кажуть ветерани, вони не дуже дослухалися до того, що саме співають на сцені музиканти, бо активно спілкувалися між собою, згадували бої та загиблих товаришів.

Високопосадовці мають завжди думати про ширші контексти

Дослідник Центру прав людини ZMINA В’ячеслав Лихачов у розмові з Радіо Свобода наголосив, що хоча Гончарук насправді навряд чи до вечірки 13 жовтня знав, хто такі музиканти «Сокири Перуна», – західному спостерігачеві незрозуміло, «яким чином може таке трапитись, що прем’єр-міністр, державний діяч, може виступати зі сцени під час концерту такої групи».

Я би не перебільшував значення цього інциденту, його не особливо й помітили насправді»

«Сокира Перуна» відкрито славить Гітлера й заперечує Голокост, як на мене, це неонацистський бенд у прямому сенсі слова. Якщо прихід Гончарука та поява його на сцені є результатом незнання чи помилки, прем’єр мав би вибачитись. З іншого боку, я би не перебільшував значення цього інциденту, його не особливо й помітили насправді», – наголосив Лихачов.

Водночас, він зауважує, що цей інцидент Кремль вже використовує у гібридній війні проти України.

Що кажуть організатори вечірки?

Організатори вечірки – «Рух ветеранів України» повідомив Радіо Свобода, що учасників концерту вони обирали колективно, з'ясувавши, кого з виконавців люблять слухати ветерани. Один із організаторів – Андрій Медведько запросив гурти FRAM, «Кому вниз» і «Сокира Перуна».

Андрій Медведько очолює «Спілку ветеранів війни з Росією», і був одним із фігурантів справи про вбивство Олеся Бузини. У вересні 2019 року Медведька шляхом інтернет-голосування обрали членом Ради громадського контролю Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Медведько прокоментував Радіо Свобода ініціативу запросити до участі у вечірці гурт «Сокира Перуна».

«Сокира Перуна» на даний момент – одна із найкращих музичних груп в Україні, яка співає пісні про АТО, добровольців, у неї підходящий для ветеранської спільноти стиль. А головне – ветерани їх люблять і слухають залюбки, тому кого, як не цих музикантів, було запрошувати на ветеранську вечірку», – пояснив Андрій Медведько.

Довідка:

«Сокира Перуна» – київський рок-гурт, заснований у 1998 році. У різні часи стилістика гурту варіювалась від панк-року до нью-металу. Музиканти позиціонують себе як white power rock.

Екс-ударник «Сокири Перуна» Дмитро Волков свого часу відбув покарання за участь у погромі синагоги Бродського: це відбулось 13 квітня 2002 року по закінченні футбольного матчу «Динамо» Київ – «Металург» Запоріжжя.