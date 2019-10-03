Близько третини ветеранів бойових дій стикалися з порушеннями їхніх прав – опитування

Близько третини ветеранів бойових дій стикалися з порушенням їхніх прав. Такі дані оприлюднили сьогодні у Києві експерти громадської організації «Юридична сотня», які ініціювали проведення соціологічного дослідження «Ставлення ветеранів до пільг».

Згідно з опитуванням, лише 17% респондентів кажуть «про позитивний досвід» захисту своїх ветеранських прав, ще 43% вказують, що теоретично знають, як захистити свої права, але досвіду такого не мали.

«Дев’ять відсотків наших респондентів стикалися з проблемами на роботі та при працевлаштуванні, що були пов’язані з їхнім статусом ветерана. Три чверті випадків пов’язані саме з працевлаштуванням ветеранів бойових дій. Опитування показало, що більшість ветеранів воліють отримати матеріальнi пiльги, а підтримка відкриття бізнесу цікавить менше», – повідомила експертка «Юридичної сотні» Юлія Морій.

В опитуванні взяли участь понад дві тисячі осіб з різних міст країни, серед яких учасники та ветерани бойових дій на сході України й учасники бойових дій в Афганістані.

«Опитані ветерани найкраще знають про пільги на житлово-комунальні послуги, безкоштовний або пільговий проїзд та щорічне медичне обстеження. Понад половина опитаних користуються пільгами на житлово-комунальні послуги, безкоштовний та пільговий проїзд та виплатами до 5 травня (щорічна одноразова грошова допомога – ред.)», – каже Морій.

Відповідно проведеного дослідження, більшість ветеранів АТО (ООС) основними джерелами новин про права та пільги ветеранів назвали інформацію від побратимів, повідомлення у соціальних мережах та інтернет-новини.

Опитування проведене на замовлення «Юридичної сотні» компанією Kantar. Проєкт фінансово підтримало Агентство США з міжнародного розвитку USAID.

За даними Державної служби у справах ветеранів, станом на 1 липня статус учасника бойових дій отримали майже 370 тисяч людей, які брали участь у збройному конфлікті на Донбасі.