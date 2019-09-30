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30 Вересень 2019, Київ 16:45
Новини | Події

Фігуранта справи про вбивство Бузини обрали членом Ради громадського контролю НАБУ

Бузину вбили 16 квітня 2015 року в Києві у дворі багатоквартирного будинку

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Фігуранта справи про вбивство журналіста Олеся Бузини Андрія Медведька обрали членом Ради громадського контролю Національного антикорупційного бюро України. Відповідні результати рейтингового інтернет-голосування, яке відбулося 23 вересня, оприлюднила пресслужба НАБУ.

Медведько представляє громадську організацію «Спілка ветеранів війни з Росією». Він отримав 3 902 голоси.

Іншим членом Ради громадського контролю НАБУ став Іван Ясинський (4 854 голоси).

Бузину і Калашникова вбили з метою дестабілізації в Україні – експерт
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Бузину і Калашникова вбили з метою дестабілізації в Україні – експерт

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Бузину вбили 16 квітня 2015 року в Києві у дворі багатоквартирного будинку, в якому він жив. 18 червня 2015 року за підозрою у вбивстві затримали Андрія Медведька й Дениса Поліщука. Їх арештували. У грудні 2015 року Печерський райсуд Києва змінив запобіжний захід для них на домашній арешт.

Обидва не визнають своєї провини. Адвокати Медведька й Поліщука заявляли про фальсифікацію ДНК-експертизи в цій справі і про алібі обвинувачених.

Їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення за обвинуваченням в умисному вбивстві й незаконному зберіганні зброї.

У серпні 2018 року Шевченківський районний суд Києва визначив п’ять присяжних для розгляду справи про вбивство Бузини.

Наразі судовий розгляд справи триває.

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