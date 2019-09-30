Фігуранта справи про вбивство Бузини обрали членом Ради громадського контролю НАБУ

Фігуранта справи про вбивство журналіста Олеся Бузини Андрія Медведька обрали членом Ради громадського контролю Національного антикорупційного бюро України. Відповідні результати рейтингового інтернет-голосування, яке відбулося 23 вересня, оприлюднила пресслужба НАБУ.

Медведько представляє громадську організацію «Спілка ветеранів війни з Росією». Він отримав 3 902 голоси.

Іншим членом Ради громадського контролю НАБУ став Іван Ясинський (4 854 голоси).

Бузину вбили 16 квітня 2015 року в Києві у дворі багатоквартирного будинку, в якому він жив. 18 червня 2015 року за підозрою у вбивстві затримали Андрія Медведька й Дениса Поліщука. Їх арештували. У грудні 2015 року Печерський райсуд Києва змінив запобіжний захід для них на домашній арешт.

Обидва не визнають своєї провини. Адвокати Медведька й Поліщука заявляли про фальсифікацію ДНК-експертизи в цій справі і про алібі обвинувачених.

Їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення за обвинуваченням в умисному вбивстві й незаконному зберіганні зброї.

У серпні 2018 року Шевченківський районний суд Києва визначив п’ять присяжних для розгляду справи про вбивство Бузини.

Наразі судовий розгляд справи триває.