Сторони критикують рішення суду перенести засідання в справі Бузини майже на 2 місяці

Сторони у справі про вбивство українського журналіста Олеся Бузини розкритикували рішення Шевченківського районного суду Києва відкласти засідання майже на два місяці.

«Я вже три роки без сина. Ви моєї смерті чекаєте? Я хочу справедливості, хочу поглянути на того, хто позбавив мене сина», – сказала матір Бузини.

У відповідь судді вибачилися перед нею.

Зі свого боку, один із підозрюваних у вбивстві Денис Поліщук заявив Радіо Свобода, що зацікавлений у якнайшвидшому розгляді справи, але з дотриманням всіх норм закону.

15 червня суд відклав засідання в справі про вбивство Бузини на 9 серпня. У прокуратурі заявили, що суд мав вручити присяжним повідомлення про виклик з переліком їх прав та обов'язків за сім днів до засідання, однак цей термін не витримали – автоматизована система суду визначила присяжних 8 червня.

За день до цього, 7 червня, відбулося підготовче засідання в цій справі. Колегія суддів вирішила призначити обвинувальний акт до розгляду по суті судом присяжних. Перед цим засідання переносили кілька разів.

Бузину вбили 16 квітня 2015 року в Києві у дворі багатоквартирного будинку, в якому він жив. 18 червня 2015 року за підозрою у вбивстві затримали Андрія Медведька і Дениса Поліщука. Їх арештували. У грудні 2015 року Печерський райсуд Києва змінив запобіжний захід для них на домашній арешт.

Обидва не визнають своєї провини. Адвокати Медведька і Поліщука заявляли про фальсифікацію ДНК-експертизи в цій справі і про алібі обвинувачених.

Їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення за обвинуваченням в умисному вбивстві і незаконному зберіганні зброї.