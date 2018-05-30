Amnesty про вбивства журналістів: стурбовані з приводу здатності України їх захистити

Українське представництво правозахисної організації Amnesty International стурбоване з приводу «здатності та бажання українських владних структур захистити журналістів, активістів та інших уразливих груп». Заява з'явилася після вбивства російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка в Києві.

«Український уряд зобов’язаний забезпечити необхідний захист журналістів та активістів, які можуть опинитися під загрозою, зокрема тих, хто виступає з критикою політики російської влади. А також ефективно та невідкладно розслідувати, хто стоїть за цим та іншими подібними злочинами. Протягом останніх років ми втратили забагато відважних людей, які критикували владу як в Росії, так і в Україні», – зазначили в Amnesty International.

В організації нагадали про вбивства українського журналіста Олеся Бузини у 2015 році та білоруського, російського та українського журналіста Павла Шеремета у 2016 році.

«Особи, що скоїли ці злочини, досі не були притягнуті до відповідальності або навіть не ідентифіковані, що підриває довіру до спроможності української влади протидіяти насильству проти журналістів та громадянського суспільства в цілому», – підкреслила директор «Amnesty International Україна» Оксана Покальчук.

Російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка вбили увечері 29 травня в Києві. Це сталося на вході до його квартири, куди він повертався з магазину. Бабченко отримав кілька пострілів у спину і помер у кареті «швидкої».

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Українські правоохоронці відкрили провадження за статтею «умисне вбивство». Поліція оприлюднила фоторобот імовірного вбивці.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Фото з місця вбивства Аркадія Бабченка в Києві

Слідчий комітет Росії також відкрив кримінальне провадження через убивство російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка в Києві. А МЗС Росії закликало українську владу «докласти всіх зусиль до оперативного розслідування».

Журналіст залишив свою батьківщину в лютому 2017 року, мав можливість жити в Празі, але обрав роботу ведучим на кримськотатарському телеканалі ATR у Києві. Він пояснював рішення виїхати з Росії інформацією про можливість відкриття кримінального провадження щодо нього.