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30 Травень 2018, Київ 17:18
Новини | Події

Amnesty про вбивства журналістів: стурбовані з приводу здатності України їх захистити

Російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка вбили увечері 29 травня 2018 року

Українське представництво правозахисної організації Amnesty International стурбоване з приводу «здатності та бажання українських владних структур захистити журналістів, активістів та інших уразливих груп». Заява з'явилася після вбивства російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка в Києві.

«Український уряд зобов’язаний забезпечити необхідний захист журналістів та активістів, які можуть опинитися під загрозою, зокрема тих, хто виступає з критикою політики російської влади. А також ефективно та невідкладно розслідувати, хто стоїть за цим та іншими подібними злочинами. Протягом останніх років ми втратили забагато відважних людей, які критикували владу як в Росії, так і в Україні», – зазначили в Amnesty International.

В організації нагадали про вбивства українського журналіста Олеся Бузини у 2015 році та білоруського, російського та українського журналіста Павла Шеремета у 2016 році.

«Це – ліквідація». Друзі Бабченка говорять про версії вбивства журналіста – відео
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«Це – ліквідація». Друзі Бабченка говорять про версії вбивства журналіста – відео

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«Особи, що скоїли ці злочини, досі не були притягнуті до відповідальності або навіть не ідентифіковані, що підриває довіру до спроможності української влади протидіяти насильству проти журналістів та громадянського суспільства в цілому», – підкреслила директор «Amnesty International Україна» Оксана Покальчук.

Російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка вбили увечері 29 травня в Києві. Це сталося на вході до його квартири, куди він повертався з магазину. Бабченко отримав кілька пострілів у спину і помер у кареті «швидкої».

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Українські правоохоронці відкрили провадження за статтею «умисне вбивство». Поліція оприлюднила фоторобот імовірного вбивці.

Фото з місця вбивства Аркадія Бабченка в Києві
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Фото з місця вбивства Аркадія Бабченка в Києві

Слідчий комітет Росії також відкрив кримінальне провадження через убивство російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка в Києві. А МЗС Росії закликало українську владу «докласти всіх зусиль до оперативного розслідування».

Журналіст залишив свою батьківщину в лютому 2017 року, мав можливість жити в Празі, але обрав роботу ведучим на кримськотатарському телеканалі ATR у Києві. Він пояснював рішення виїхати з Росії інформацією про можливість відкриття кримінального провадження щодо нього.

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