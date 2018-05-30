Князєв вважає, що до вбивства Бабченка причетні кілька людей

До вбивства російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка в Києві могли бути причетні кілька людей, заявив голова Національної поліції України Сергій Князєв журналістам.

«Цей злочин вчинений навмисно невідомими особами. Ми вважаємо, що причина цього злочину – у професійній діяльності постраждалого. Інші версії також мають право на існування, але є пріоритет... Натискати на курок пістолета треба одній людині, але готуватися до такого злочину... Я думаю, що тут однією людиною не відбудешся», – сказав Князєв.

Він зазначив, що журналіста вбили з вогнепальної зброї. Князєв також закликав представників ЗМІ допомогти збирати матеріали щодо вбивства.

Російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка вбили увечері 29 травня в Києві. Це сталося на вході до його квартири, куди він повертався з магазину. Бабченко отримав кілька пострілів у спину і помер у кареті «швидкої».

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Українські правоохоронці відкрили провадження за статтею «умисне вбивство». Поліція оприлюднила фоторобот імовірного вбивці.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Фото з місця вбивства Аркадія Бабченка в Києві

Слідчий комітет Росії також відкрив кримінальне провадження через убивство російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка в Києві. А МЗС Росії закликало українську владу «докласти всіх зусиль до оперативного розслідування».

Журналіст залишив свою батьківщину в лютому 2017 року, мав можливість жити в Празі, але обрав роботу ведучим на кримськотатарському телеканалі ATR у Києві. Він пояснював рішення виїхати з Росії інформацією про можливість відкриття кримінального провадження щодо нього.