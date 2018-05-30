Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ їде до Києва через убивство Бабченка

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір повідомив, що їде до Києва у зв’язку з убивством журналіста Аркадія Бабченка.

«Вилітаю до Києва у зв’язку з убивством Аркадія Бабченка. Зустрінуся з колегами, висловлю підтримку і солідарність з журналістською спільнотою в Україні після жахливого злочину», – написав Дезір у Twitter 30 травня.

Російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка вбили увечері 29 травня в Києві. Це сталося на вході до його квартири, куди він повертався з магазину. Бабченко отримав кілька пострілів у спину і помер у кареті «швидкої».

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Українські правоохоронці відкрили провадження за статтею «умисне вбивство». Поліція вже оприлюднила фоторобот імовірного вбивці.

Як повідомили у поліції, розглядаються дві версії вбивства російського журналіста: це професійна діяльність і громадянська позиція.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Фото з місця вбивства Аркадія Бабченка в Києві

Слідчий комітет Росії також відкрив кримінальне провадження через убивство російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка в Києві. А МЗС Росії закликало українську владу «докласти всіх зусиль до оперативного розслідування».

Журналіст залишив свою батьківщину в лютому 2017 року, мав можливість жити в Празі, але обрав роботу ведучим на кримськотатарському телеканалі ATR у Києві. Він пояснював рішення виїхати з Росії інформацією про можливість відкриття кримінального провадження щодо нього.