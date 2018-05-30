Речника Ради Європи критикують через порівняння України і Росії в заяві про вбивство Бабченка

Постійний представник України в Раді Європи Дмитро Кулеба розкритикував заяву речника генсекретаря Ради Європи Даніеля Гольтгена, який констатував стрімке зростання нападів на журналістів в Україні й Росії.

«Журналісти зазнають нападів і арештів із загрозливою швидкістю в Україні й Росії. Убивство Аркадія Бабченка має бути розслідуване швидко й повною мірою», – написав Гольтген у Twitter 30 травня.

У відповідь на це Кулеба заявив, що порівняння ситуацій в Україні і Росії викликає тривогу.

«Говорити про це після вбивства Бабченка, чесної людини, що не боялася відкрито говорити, що таке сьогоднішня Росія, викликає ще більшу тривогу. Щонайменше», – написав Кулеба у Twitter.

Пізніше генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Яґланд засудив вбивство в Києві російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка і назвав напади на журналістів небезпечною тенденцією в Європі.

«Ми рішуче засуджуємо вбивство журналіста Аркадія Бабченка в Києві. Воно має бути повністю і швидко розслідуване. Напади на журналістів і свободу слова в Європі зростають. Ми маємо зробити все, що можемо, щоб зупинити цю тенденцію, яка є небезпечною загрозою для демократії», – написав Яґланд у Twitter.

Російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка вбили увечері 29 травня в Києві. Це сталося на вході до його квартири, куди він повертався з магазину. Бабченко отримав кілька пострілів у спину і помер у кареті «швидкої».

Українські правоохоронці відкрили провадження за статтею «умисне вбивство». Поліція вже оприлюднила фоторобот імовірного вбивці.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Фото з місця вбивства Аркадія Бабченка в Києві

Як повідомили у поліції, розглядаються дві версії вбивства російського журналіста: це професійна діяльність і громадянська позиція.

Слідчий комітет Росії також відкрив кримінальне провадження через убивство російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка в Києві. А МЗС Росії закликало українську владу «докласти всіх зусиль до оперативного розслідування».

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Журналіст залишив свою батьківщину в лютому 2017 року, мав можливість жити в Празі, але обрав роботу ведучим на кримськотатарському телеканалі ATR у Києві. Він пояснював рішення виїхати з Росії інформацією про можливість відкриття кримінального провадження щодо нього.