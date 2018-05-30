Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відкидає заяви про можливу причетність Москви до вбивства в Києві російського журналіста Аркадія Бабченка. Як повідомляє російське державне агентство новин ТАСС 30 травня, Лавров назвав такі заяви частиною антиросійської кампанії. Про те, що до вбивства Бабченка може бути причетна Росія у Facebook написав український прем’єр Володимир Гройсман. Невдовзі після загибелі журналістів Гройсман висловив переконаність, що «російська тоталітарна машина не вибачила» Бабченкові чесності і принциповості. «Український прем’єр-міністр вже говорить про те, як це зробили російські спецслужби… Ця мода, яку задають автори такого типу ведення міжнародних справ, – дуже сумна», – сказав Лавров. (Відео Reuters)