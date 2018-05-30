Вбивають тих, хто загрожує путінському режимові – Бутусов про Бабченка

На вбивство Аркадія Бабченка треба реагувати силою, вважає журналіст Юрій Бутусов. Він вважає, що тих, хто скоює вбивства в Україні, необхідно знаходити і за кордоном. Бутусов не має сумніву, що до вбивства опозиційного російського журналіста в Києві причетні кремлівські спецслужби. А кореспондентка «Нової газети» в Росії Ольга Мусафірова, згадуючи вбивства журналістки Ганни Політковської та опозиціонера Бориса Нємцова, припускає «кадирівський» слід за смертю Бабченка.

Радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко залишає слідству прерогативу коментувати деталі вбивства Аркадія Бабченка, проте висловлює думку, що воно було замовним.

Тут очевидні вуха Росії стирчать

«Як на мене, тут очевидні вуха Росії стирчать за традицією, як вона робила це дотепер, як вона це робить в усіх країнах світу – нібито захищає свої інтереси, а насправді займається терористичною діяльністю, тероризує цивілізований світ. Вона вбила, не має значення, чиїми руками – конкретного виконавця, – але замовник, я так розумію, сидить в Кремлі», – міркує Варченко.

Радник міністра вбачає в цьому злочині ознаки, характерні й для попередніх резонансних вбивств в Україні – наприклад, колишнього депутата Держдуми Дениса Вороненкова, якого застрелили у Києві рік тому.

Хто обраний виконавцем вбивства – навіть не має значення

«Людину, яка є некомфортною, неприємною, ворожою до сьогоднішньої Росії, до державної машини та системи Росії, вбивають в Україні. Хто обраний виконавцем цього вбивства – тут навіть не має значення. Професіоналізм цієї злочинної і цинічної російської системи – в тому, що вони шукають вбивць серед українців, як це відбулося, наприклад, з Вороненковим», – зазначає співрозмовник Радіо Свобода.

Варченко не сумнівається, що слідство використає всі наявні можливості для розслідування злочину і в разі потреби залучить іноземних фахівців.

Сподіваюся, що слідство даватиме частину інформації

«Фактів вже достатньо, щоб робити певні висновки, і я дуже сподіваюся, що слідство даватиме частину інформації, тому що ми розуміємо, що ця справа є резонансною. Ми сподіваємося, що головною інформацією буде прізвище та ім’я тієї особи, яка є замовником, і особи, яка є виконавцем», – каже він.

Журналіст і волонтер Юрій Бутусов також вбачає у вбивстві журналіста схожість із загибеллю Дениса Вороненкова, журналіста Павла Шеремета та інших.

Кілер отримує завдання на людину, яка не має своєї охорони

«Діє непрофесійний кілер, але цей кілер отримує завдання на людину, яка не має своєї охорони або має погану, слабку охорону. Це акт залякування передусім тих, хто становить загрозу саме путінському режимові, має велике символічне значення, є лідерами громадських думок», – переконаний Бутусов.

Він висловлює думку, що ці вбивства – сплановані операції російських спецслужб, в яких є для цього всі можливості.

Противник знаходив і буде знаходити жертви у Києві і в інших містах

«При двох тисячах кілометрів спільного кордону і великої кількості людей, яких можна вбити, великої кількості об’єктів теракту, звичайно, противник знаходив і буде знаходити жертви як у Києві, так і в інших містах. Так само гинуть мирні мешканці на Донбасі», – порівнює волонтер.

Бутусов стверджує, що реагувати на такі випадки українська влада мусить симетрично.

Росія розуміє тільки силу

«Треба відповідати адекватно, Росія розуміє тільки силу… Поки вбивці українців не будуть знищуватись і на території інших держав, за межами України, ми не зможемо змусити Путіна відступити», – вважає він.

Журналістка та кореспондент російської «Нової газети», в якій свого часу працював Бабченко, Ольга Мусафірова згадує, що познайомилася з ним спершу через його статті.

Нічого більш пронизливого, проникливого і чесного про війну не читала

«Здається, це був 2010 рік, в «Новій газеті» був надрукований його матеріал із Грузії – рефлексії такі поствоєнні. Це був матеріал такої надсильної антивоєнної спрямованості, що я через колег дізналась його номер телефону, подзвонила і сказала, що нічого більш пронизливого, проникливого і чесного про війну я не читала. А очне наше знайомство з ним відбулося вже за часів Майдану», – пригадує журналістка.

Вбивство медіа-діяча Мусафірова розцінює як одну з ознак гібридної війни.

Війна почалася з пропагандистської гидоти, яка виражалася словами

«Гібридна війна тим-то й підступна, що за слова вбивають. Війна почалася з пропагандистської гидоти, яка виражалася словами, а зараз таких, як Аркадій, які словами намагаються приборкати Росію піти з України, – з ним отаким чином вирішують питання», – констатує вона.

Журналістка припускає, що причиною вбивства Бабченка стала прямолінійність, притаманна його публічній риториці.

В України «дірявий» кордон, хто завгодно з чорною метою могли зайти

«Вбивць – називати вбивцями, Путіна називати катом, казати, що доля Росії – це Кадиров і третя чеченська війна… І от коли я згадую саме про ці його виступи, воно мене наштовхує на дуже страшну думку. Політичні вбивства в Росії, починаючи з журналістки «Нової газети» Ганни Політковської, потім Бориса Нємцова – вони ж всі мали за собою кадирівський бекграунд. З огляду на те, що в України відкритий «дірявий» кордон, всі хто завгодно з чорною метою могли сюди зайти і скоїти такий злочин», – припускає Мусафірова.

Вона визнає, що з боку журналістів будувати версії попереду слідства не надто професійно, але вважає це природною реакцією. Однак деякі вислови на цю тему вона засуджує.

«Найбільш огидні в цій ситуації репліки на кшталт таких: та кому він був потрібний, писав там щось собі, мав якусь аудиторію своїх фанатів, за це не вбивають. Якраз такі, як Аркадій – яскраві, сильні, які становлять загрозу для будь-якої тоталітарної влади, – наражаються на найбільшу небезпеку», – впевнена журналістка.

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