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10 Травень 2018, Київ 16:44
Новини | Події

Прокуратура: розслідування справи про вбивство Вороненкова завершили

Слідчі на місці вбивства Дениса Вороненкова, Київ, 23 березня 2017 року

Прокуратура Києва заявляє про завершення розслідування вбивства екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова.

Як повідомляє прес-служба відомства, після ознайомлення сторін з матеріалами справи обвинувальний акт направлять до суду.

У прокуратурі нагадують, що у цьому кримінальному провадженні повідомили про підозру організатору та п’ятьом співучасникам вбивства.

За даними прокуратури, двоє підозрюваних перебувають під вартою, а матеріали щодо організатора (громадянина Росії Володимира Тюріна) та двох інших співучасників злочину (уродженця міста Харкова Юрія Василенка і громадянина України Ярослава Левенця), які перебувають у розшуку, виділені в окреме провадження, досудове розслідування у якому триває.

Колишнього депутата Держдуми Дениса Вороненкова застрелили 23 березня 2017 року центрі Києва. У результаті стрілянини також був поранений його охоронець і нападник, який пізніше помер від поранень.

За півтора місяці до цього, 5 лютого, Слідчий комітет Росії офіційно оголосив Вороненкова в розшук. Його звинувачували в шахрайстві.

У жовтні 2016 року, програвши на виборах в Держдуму і побоюючись переслідувань з боку ФСБ Росії, Вороненков поїхав в Україну. Через два дні після закінчення своїх повноважень депутата він отримав українське громадянство і дав в Києві свідчення проти екс-президента України Віктора Януковича у справі про державну зраду.

У жовтні минулого року генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що слідчі знають імена учасників і організаторів вбивства Дениса Вороненкова. За його словами, вбивство було скоєне на замовлення Володимира Тюріна, колишнього цивільного чоловіка вдови Вороненкова, Марії Максакової.

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