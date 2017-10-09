ГПУ: замовником вбивства Вороненкова був підконтрольний ФСБ Росії кримінальний авторитет Тюрін

Генеральна прокуратура України заявляє, що замовником вбивства колишнього депутата Державної думи Росії Дениса Вороненкова був підконтрольний ФСБ Росії кримінальний авторитет Володимир Тюрін, колишній цивільний чоловік Марії Максакової.

«Фактичним замовником убивства, за інформацією головного управління розвідки Міністерства оборони України, підтвердженої слідством столичної прокуратури, став підконтрольний ФСБ кримінальний авторитет Тюрін Володимир Анатолійович, громадянин Російської Федерації», – заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко 9 жовтня, презентуючи підсумки розслідування.

За словами Луценка, Тюрін перебуває на території Росії, і ГПУ планує звертатися до влади цієї країни по екстрадицію.

Генпрокурор підтвердив раніше озвучену інформацію про те, що виконавцями вбивства були громадянами України.

У прокуратурі заявили, що українські слідчі встановили всіх учасників злочинної групи, причетної до вбивства Вороненкова, і відомство передає справу до суду.

Вороненкова вбили 23 березня в центрі Києва. У результаті стрілянини також був поранений його охоронець і нападник, який пізніше помер від поранень.

Денис Вороненков, який у грудні 2016 року разом зі своєю дружиною, також колишнім депутатом російської Держдуми Марією Максаковою, переїхав до України, 14 лютого повідомив про отримання українського громадянства завдяки українському походженню своїх предків. В Україні колишній російський депутат раніше дав свідчення у справі про державну зраду щодо колишнього президента України Віктора Януковича.