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04 Вересень 2017, Київ 18:38
Новини | Події

Луценко: замовник убивства Вороненкова перебуває на території Росії

Силовики оглядають місце вбивства Дениса Вороненкова, 23 березня 2017 року

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляє, що замовник убивства колишнього депутата Державної Думи Росії Дениса Вороненкова перебуває на території Росії.

«Можу тільки сказати, що замовник убивства перебуває на території Росії», – сказав він.

За словами Луценка, підозрюваний має тісні зв’язки з кримінальним світом і контакти зі спецслужбами Росії.

Російська сторона наразі цієї заяви не коментувала.

Вороненкова вбили 23 березня в центрі Києва. У результаті стрілянини також був поранений його охоронець і нападник, який пізніше помер від поранень.

16 червня стало відомо, що в Павлограді на Дніпропетровщині правоохоронці здійснили обшук у помешканні й затримали громадського активіста Ярослава Тарасенка.

Прокуратура підозрює Тарасенка у тому, що саме він міг бути тим водієм, який автом привіз підозрюваного вбивцю Вороненкова на місце злочину і, ймовірно, мав вивезти звідти.

Денис Вороненков, який у грудні 2016 року разом зі своєю дружиною, також колишнім депутатом російської Держдуми Марією Максаковою, переїхав до України, 14 лютого повідомив про отримання українського громадянства завдяки українському походженню своїх предків. В Україні колишній російський депутат раніше дав свідчення у справі про державну зраду щодо колишнього президента України Віктора Януковича.

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