Прокуратура: суд продовжив арешт підозрюваного у причетності до вбивства Вороненкова

Голосіївський районний суд Києва продовжив арешт підозрюваного в причетності до вбивства екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Києва, термін тримання під вартою продовжили до 8 жовтня.

Затриманому інкримінують умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групи осіб.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває, додають у прокуратурі.

16 червня стало відомо, що в Павлограді на Дніпропетровщині правоохоронці здійснили обшук у помешканні й затримали громадського активіста Ярослава Тарасенка.

Правоохоронці заявляли, що, за даними прокуратури, Тарасенка підозрюють у тому, що саме він міг бути тим водієм, який автом привіз підозрюваного вбивцю Вороненкова на місце злочину і, ймовірно, мав вивезти звідти.

Вороненкова вбили 23 березня в центрі Києва. У результаті стрілянини також був поранений його охоронець і нападник, який пізніше помер від поранень.

Денис Вороненков, який у грудні 2016 року разом зі своєю дружиною, також колишнім депутатом російської Держдуми Марією Максаковою, переїхав до України, 14 лютого повідомив про отримання українського громадянства завдяки українському походженню своїх предків. В Україні колишній російський депутат раніше дав свідчення у справі про державну зраду щодо колишнього президента України Віктора Януковича.