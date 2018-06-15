Засідання в справі про вбивство Бузини відклали майже на 2 місяці – прокуратура

Шевченківський районний суд Києва «з технічних причин» відклав засідання в справі про вбивство журналіста Олеся Бузини, повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець у Facebook.

За її словами, воно заплановане на 9 серпня о 10:30.

«Згідно з законом суд мав вручити присяжним повідомлення про виклик з переліком їх прав та обов'язків за сім днів до засідання. Цей термін не був витриманий у зв'язку з тим, що автоматизована система суду визначила присяжних лише у п'ятницю, 8 червня», – пояснила Максимець.

7 червня відбулося підготовче засідання в цій справі. Колегія суддів вирішила призначити обвинувальний акт до розгляду по суті судом присяжних. До цього засідання переносили кілька разів.

Бузину вбили 16 квітня 2015 року в Києві у дворі багатоквартирного будинку, в якому він жив. 18 червня 2015 року за підозрою у вбивстві затримали Андрія Медведька і Дениса Поліщука. Їх арештували. У грудні 2015 року Печерський райсуд Києва змінив запобіжний захід для них на домашній арешт.

Обидва не визнають своєї провини. Адвокати Медведька і Поліщука заявляли про фальсифікацію ДНК-експертизи в цій справі і про алібі обвинувачених.

Їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення за обвинуваченням в умисному вбивстві і незаконному зберіганні зброї.