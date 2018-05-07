Підготовче засідання суду в справі про вбивство журналіста Бузини перенесли

Шевченківський районний суд Києва переніс підготовче засідання в справі про вбивство журналіста Олеся Бузини, передає кореспондент Радіо Свобода. Тепер засідання має відбутися о 9:00 7 червня.

Рішення ухвалили через те, що сьогодні до суду не прийшов один з адвокатів та мама Бузини, яка є потерпілою в цій справі.

З необхідністю перенести засідання погодилися всі сторони.

Суд переносив підготовче засідання і раніше.

Бузину вбили 16 квітня 2015 року в Києві у дворі багатоквартирного будинку, в якому він жив. 18 червня 2015 року за підозрою у вбивстві затримали Андрія Медведька і Дениса Поліщука. Їх арештували. У грудні 2015 року Печерський райсуд Києва змінив запобіжний захід для них на домашній арешт.

Обидва не визнають своєї провини. Адвокати Медведька і Поліщука заявляли про фальсифікацію ДНК-експертизи в цій справі і про алібі обвинувачених.

Їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення за обвинуваченням в умисному вбивстві і незаконному зберіганні зброї.​