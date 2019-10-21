За Гладковського внесли заставу – адвокат

За колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олега Гладковського внесено заставу у 10,6 мільйонів гривень, повідомив агенції УНІАН адвокат Гладковського Руслан Волинець.

За його словами, заставу внесла родина Гладковського, і зараз триває оформлення документів. Очікується, що вже сьогодні Гладковського звільнять з СІЗО.

19 жовтня Вищий антикорупційний суд вирішив взяти під варту Олега Гладковського на 60 діб із правом застави. Суд частково задовольнив клопотання сторони обвинувачення, яка наполягала на арешті із заставою у понад 100 мільйонів гривень. Захист Гладковського заявив про намір оскаржити рішення ВАКС.

Після внесення застави Гладковський, за рішенням суду, має прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді або суду за першою вимогою, не залишати територію Київської області без дозволу детектива, прокурора, слідчого судді або суду, повідомляти їм про зміну свого місця проживання чи роботи, утримуватися від спілкування зі свідками в кримінальному провадженні і здати паспорт для виїзду за кордон, а також носити електронний браслет.

Антикорупційний суд почав обирати запобіжний захід Гладковському 18 жовтня, після того, як Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила йому підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.364 (Зловживання владою або службовим становищем) та ст.366-1 (Декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

За даними слідства, Олег Гладковський, будучи першим заступником секретаря РНБО, використав службове становище для одержання неправомірної вигоди компанії «Богдан Моторс», в якій він є кінцевим власником. Прокурори стверджують, що він забезпечив внесення у державне оборонне замовлення та подальшу закупівлю за рахунок держбюджету вантажних автомобілів «Богдан-6317» за завищеними цінами у дочірнього підприємства «Автоскладальний завод №2», що входить до складу корпорації «Богдан Моторс». В результаті, за даними слідства, державі було завдано збитків на понад 10 мільйонів гривень. Крім того, було встановлено, що Гладковський не задекларував належним чином доходи.

Національне антикорупційне бюро затримало Гладковського 17 жовтня.

Сам Гладковський, коментуючи 17 жовтня своє затримання, заявив про «політично вмотивоване незаконне переслідування» й оголосив голодування «на знак протесту проти свавілля правоохоронних органів».

На початку березня 2019 року тоді чинний президент України Петро Порошенко заявив, що звільнив Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО.

Це сталося після того, як у лютому і березні журналісти Bihus.info опублікували кілька частин розслідування «Друзі президента крадуть на оборонці (секретні переписки)» про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері.

За даними журналістів, безпосереднім учасником цих схем був син колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор, а також сам Олег Гладковський і представники «Укроборонпрому».

Незабаром після оприлюднення розслідування були затримані кілька чинних і колишніх посадовців ДП «Спецтехноекспорт», що входить до складу «Укроборонпром». Їх вважають причетними до розтрати коштів держпідприємства оборонної галузі на суму 55,5 мільйонів гривень.

Олег Гладковський та його син відкидають звинувачення.