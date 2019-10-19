ВАКС: застава для Гладковського відповідає завданим збиткам

Вищий антикорупційний суд України пояснив, що розмір передбаченої для арештованого колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського відповідає завданим через його діяльність збиткам.

«Експершого заступника секретаря РНБО триматимуть під вартою із правом внесенням застави у розмірі 10 623 130 гривень. Відповідне рішення було ухвалене сьогодні слідчим суддею ВАКС після тривалого засідання. Сума застави відповідає збиткам, які, за попередньою оцінкою, були завдані через діяльність експершого заступника секретаря РНБО», – йдеться в повідомленні ВАКС у фейсбуці.

Своїм рішенням суд частково задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яка просила для Гладковського запобіжний захід у вигляд взяття під варту з альтернативою застави у понад 100 мільйонів гривень.

Захист Гладковського заявив про намір оскаржити рішення ВАКС, прокуратура поки що про такий намір не заявляла.

Згідно з рішенням суду, ексчиновник перебуватиме під вартою протягом 60 днів, а в разі внесення застави має носити електронний браслет, здати документи для виїзду за кордон і з’являтися за викликом слідчих чи суду.

Національне антикорупційне бюро затримало Гладковського 17 жовтня. Він на знак протесту оголосив голодування.

САП 18 жовтня оголосила йому підозру за статтями «зловживання владою або службовим становищем» і «декларування недостовірної інформації».

На початку березня 2019 року тоді чинний президент України Петро Порошенко заявив, що звільнив Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО.

Це сталося після того, як у лютому і березні журналісти Bihus.info опублікували кілька частин розслідування «Друзі президента крадуть на оборонці (секретні переписки)» про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері.

За даними журналістів, безпосереднім учасником цих схем був син колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор, а також сам Олег Гладковський і представники «Укроборонпрому».

Незабаром після оприлюднення розслідування були затримані кілька чинних і колишніх посадовців ДП «Спецтехноекспорт», що входить до складу «Укроборонпром». Їх вважають причетними до розтрати коштів держпідприємства оборонної галузі на суму 55,5 мільйонів гривень.

Олег Гладковський та його син відкидають звинувачення.