Рябошапка: навіть у разі внесення застави Гладковський не зможе переховуватися від слідства

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка висловив упевненість у тому, що навіть у разі внесення застави колишній перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський не зможе переховуватися від слідства.
У відеозверненні у фейсбуці генпрокурор мотивував це тим, що суд поклав на Гладковського низку обов’язків, зокрема, він має носити електронний браслет, здати документи, які дозволяють виїзд за кордон, не залишати територію Київської області і повідомляти про своє пересування слідчим.
«Таким чином навіть у разі внесення застави органами досудового розслідування буде повністю забезпечено можливість співпраці підозрюваного з органами досудового розслідування та унеможливлено його переховування від органів кримінального переслідування», – сказав Рябошапка.
Він також наголосив, що суд встановив законність затримання Гладковського детективами НАБУ і підтвердив, що затримання було здійснено обґрунтовано і згідно з вимогами законодавства.
19 жовтня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про взяття під варту на 60 днів Олега Гладковського і водночас визначив, що він може внести заставу в понад 10,5 мільйона гривень.
Національне антикорупційне бюро затримало Гладковського 17 жовтня. Він на знак протесту оголосив голодування.
САП 18 жовтня оголосила йому підозру за статтями «зловживання владою або службовим становищем» і «декларування недостовірної інформації».
На початку березня 2019 року тоді чинний президент України Петро Порошенко заявив, що звільнив Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО.
Це сталося після того, як у лютому і березні журналісти Bihus.info опублікували кілька частин розслідування «Друзі президента крадуть на оборонці (секретні переписки)» про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері.
За даними журналістів, безпосереднім учасником цих схем був син колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор, а також сам Олег Гладковський і представники «Укроборонпрому».
Незабаром після оприлюднення розслідування були затримані кілька чинних і колишніх посадовців ДП «Спецтехноекспорт», що входить до складу «Укроборонпром». Їх вважають причетними до розтрати коштів держпідприємства оборонної галузі на суму 55,5 мільйонів гривень.
Олег Гладковський та його син відкидають звинувачення.
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