«Не є підозрюваним». Холодницький розповів про справу, де фігурує його друг Андрій Павелко

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко не є підозрюваним у справі про будівництво футбольних полів. Про це в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький. За його словами, вони з Павелком – друзі.

«По ньому (Павелку – ред.) нічого не відкрито. Є справа за фактом. І вона вже два роки як розслідується. Оскільки у мене був потенційний конфлікт інтересів, я від цієї справи відсторонений взагалі, там рішення ухвалюється виключно або генпрокурором, або процесуальним керівником. Це питання досліджувалося вже і НАЗК, і Мін’юстом, вже всі там. Бо коли не знали, за що вкусити, то пробували за це кусати. Але так воно й нічим не закінчилося. Тому я знаю, що вже два роки як розслідуються ці провадження. Що в них? Я вам не скажу, бо я не знаю. Але станом на зараз я точно знаю, що Павелко не є підозрюваним і не проходить у цій справі як суб’єкт вчинення злочину», – сказав Холодницький.

За словами очільника САП, йому «самому цікаво, коли у цій справі буде поставлена крапка.

«Бо якщо справа розслідується більше ніж пів року, вже можна ставити питання, що там робиться», – додав він.

На питання, чи не узгоджує Андрій Павелко свої дії з антикорупційним прокурором-другом і чи не радився з ним стосовно того, як себе поводити під час слідства, Холодницький відповів: «Не радився Павелко. У нього достатньо сил і засобів, щоб найняти адвокатів, які йому радять. Наскільки я знаю, там адвокати працюють».

У жовтні 2018 року розслідування програми «Схеми» (спільного проєкту Радіо Свобода й телеканалу «UA:Перший») виявило, що з бюджету Федерації футболу України було виведено понад мільйон доларів у результаті закупівлі обладнання для виробництва трави для футбольних полів через фірму-посередника в Об’єднаних Арабських Еміратах. Туди ж літав і сам президент Федерації футболу Андрій Павелко, який, серед іншого, на той час був народним депутатом та очільником бюджетного комітету у Верховній Раді. Журналісти «Схем» знайшли фотодокази зустрічі Павелка з номінальним директором офшору.

У червні торік детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) провели обшуки в будівлі Української асоціації футболу (УАФ) в рамках розслідування у справі про штучні поля.