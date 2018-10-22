«Офшорне чтиво». Павелко, Емірати та корупція в українському футболі («СХЕМИ» | ВИПУСК № 190)

Футбольна корупція – ще один різновид зловживання становищем задля власної вигоди. Розслідування програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода й телеканалу «UA:Перший») виявило, що з бюджету Федерації футболу України було виведено понад мільйон доларів у результаті закупівлі обладнання для виробництва трави для футбольних полів через фірму-посередника в Об’єднаних Арабських Еміратах. Туди ж літав і сам президент Федерації футболу Андрій Павелко, який, серед іншого, є впливовим політиком, народним депутатом від фракції президента та очолює у Верховній Раді бюджетний комітет. Журналісти «Схем» знайшли фотодокази його зустрічі з номінальним директором цього офшору. Чому Федерація футболу України погодилась на непрямі контракти, а відтак переплатила зі свого бюджету більше ніж 30 мільйонів гривень на офшорний рахунок?

