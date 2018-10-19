«Схеми» знайшли зв’язок між депутатом Павелком та арабським офшором, через який вивели мільйон доларів з бюджету ФФУ

Журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») знайшли зв’язок між народним депутатом від «Блоку Петра Порошенка», головою Федерації футболу України Андрієм Павелком та офшорною компанією, зареєстрованою в Об’єднаних Арабських Еміратах, через яку з бюджету федерації вивели понад 1 мільйон доларів. Про це йдеться у розслідуванні «ФФУ: офшорне чтиво».

​Журналісти виявили, що в грудні 2016 року Андрій Павелко літав в Об’єднані Арабські Емірати, де провів зустріч з номінальним директором компанії S.D.T FZE Мохамедом Кайедом. Саме через цю компанію згодом дочірня структура Федерації футболу України, очолювана Андрієм Павелком, закупила з-за кордону обладнання для виробництва трави для футбольних полів на загальну суму близько 6 мільйонів доларів. Журналісти оприлюднили документи на підтвердження того, що принаймні в частину контрактів була закладена переплата у 20 відсотків, через що на рахунках офшору осіло більше мільйона доларів.

Сам Павелко спершу заявляв, що йому не відомо про діяльність цієї фірми і не міг пригадати її назви. Згодом спільну фотографію депутата з директором офшору, громадянином ОАЕ журналісти знайшли на сторінці останнього в соцмережі Facebook.

​Фірма S.D.T, як з’ясували «Схеми», закуповувала іноземне обладнання для заводу, яким володіє ФФУ, а потім перепродавала таке ж обладнання разом із послугами транспортування та догляду за налаштуванням українській стороні – ТОВ «ФФУ Продакшн» (фірма, заснована Федерацією) – на 20 відсотків дорожче.

Зокрема, журналісти проаналізували поставки обладнання від компаній Polytan (Німеччина), Eco Green Equipment (США) та Tufting machinery services (Великобританія) у 2017-2018 роках і підрахували, що загалом за такими непрямими контрактами ТОВ «ФФУ Продакшн» могла переплатити більше 1 мільйону доларів. Ці гроші з бюджету Федерації футболу України осіли на рахунках арабського офшору S.D.T.

Керівництво ФФУ відкидає свою причетність до схеми із залученням арабського офшору і пояснює появу S.D.T. рекомендацією основного партнера – німецької Polytan.

«Для зручності процесу, і для того, щоб, умовно кажучи, закупки централізувати, Polytan рекомендував зробити це шляхом залучення компанії S.D.T», – стверджує генеральний секретар Федерації футболу України Юрій Запісоцький.

За контакти із закордонними партнерами відповідав директор з міжнародних продажів Polytan Роб Веннекер. У відповідь на лист «Схем» Веннекер зазначив: «S.D.T. був генеральним підрядником у проекті «ФФУ Продакшн». Я консультував «ФФУ Продакшн» і залучених людей щодо безпосередньо виробництва, створення заводу, контролю якості і так далі. (... ) Я отримав контроль, аби забезпечити продовження робіт».

​Натомість президент ФФУ, народний депутат Андрій Павелко свою зустріч із номінальним директором арабського офшору на території ОАЕ пояснив так: «Ніяких не було переговорів. Наш представник Polytan сказав, що у нього є питання від шейха – чи можливий розвиток між Еміратами та Україною можливостей проведення турнірів в Еміратах. Я кажу – ну, звичайно, можливо».

У серпні 2018-го про схему із залученням офшору з Об’єднаних Арабських Еміратів написало швейцарське видання L'Illustré. Журналісти фактично звинуватили керівництво Федерації футболу України у відмиванні грошей.

​У травні цього року хакери оприлюднили в інтернеті десятки гігабайтів електронного листування людей, пов’язаних із Федерацією футболу України. Ця пошта свідчить про завищення вартості обладнання, яке закупили для заводу ФФУ. Мова про непрямі контракти із вищезгаданими закордонними постачальниками через посередника – компанію S.D.T. – які обійшлися українській стороні дорожче на 20%. А це – сотні тисяч доларів.

Юристи твердять: це можливий спосіб – привласнити гроші спортивної громадської організації та приховати незаконний прибуток, отриманий можновладцями.

«Є опосередковані ознаки того, що ця компанія в ОАЕ є не реальна компанія, а так звана «прокладка». Тобто компанія, яка існує тільки на папері. Для того, щоб акумулювати певний відсоток прибутку на цій компанії. Які ці ознаки? По-перше, ця компанія була створена незадовго до того, як почалися транзакції. По-друге, ця компанія створена в Арабських Еміратах, де дуже сприятливий податковий клімат, і де є така дуже важлива перевага, як анонімність власників компанії», – кажуть юристи.

У травні 2018 року журналісти програми «Наші гроші з Денисом Бігусом»​ розповіли про те, як завод отримував бюджетні підряди на десятки мільйонів гривень через дискримінаційну вимогу – щодо закупівлі штучної трави за технологією, яка використовувалася тільки на цьому підприємстві.

Саме через бюджетний комітет Верховної Ради, який очолює Андрій Павелко, пройшов законопроект про виділення мільйонів гривень на будівництво футбольних полів. Можливу корупцію у ФФУ при будівництві футбольних полів розслідує НАБУ. А у НАЗК пообіцяли провести перевірку декларацій Павелка протягом 2015-2017 років.